Próteses: Pesquisa produz tecido ósseo feito a partir de escamas de peixe

Um produto para baratear e facilitar a recuperação de pacientes que necessitam de próteses ósseas e dentárias está prestes a ser testado em Franca, nos laboratórios da Escola Técnica Estadual (Etec) Professor Carmelino Corrêa Junior. A pesquisa tem a coordenação da professora Joana Félix e trata-se da produção de um tecido ósseo feito a partir de material encontrado na natureza: as escamas de peixes e o colágeno de curtume. O produto será testado por um médico da Universidade de São Paulo (USP), campus de Ribeirão Preto.

A docente orienta as pesquisas realizadas pelas estudantes do curso técnico de Curtimento Sabrina Aparecida Miranda e Verônica Marques, que destacam que o material funciona como um cimento, preenchendo a parte perdida de uma estrutura óssea. A massa seca em cinco minutos e é absorvida pelo corpo gradativamente, favorecendo o crescimento de um novo tecido ósseo no local. O mesmo mecanismo funciona para procedimentos dentários sob a gengiva.

Escamas

As pesquisas mostraram que as escamas de peixes têm substâncias que já são usadas na medicina para esse tipo de procedimento. Porém, o custo do produto sintético geralmente é elevado. Joana decidiu testar, então, o uso das escamas naturais, descartadas em abundância pela piscicultura. O processo desenvolvido na Etec de Franca inclui a higienização das escamas e a retirada de um elemento químico, a hidroxiapatita de cálcio, que é acrescentado ao colágeno do curtume. Análises químicas já comprovaram que o material resultante é um tecido ósseo, que não causa irritabilidade, não é tóxico e tem fácil manipulação. Para que se tenha uma ideia, 100 gramas do produto criado pela Etec custam dez centavos.

“Nosso produto tem custo extremamente baixo. Esperamos que em breve seja de fácil acesso para pessoas carentes que não possuem condições de pagar próteses. Após a aplicação do cimento no paciente, o tempo para que a pessoa possa voltar às suas atividades normais é de 15 dias”, esclarece Sabrina. A aluna também ressalta a importância da reciclagem de escamas de peixe, descartadas sem muito cuidado no meio ambiente.