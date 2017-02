Santos leva sete gols em três jogos e Dorival admite preocupação

Técnico quer intensificar trabalhos defensivos após Santos levar sete gols em três jogos e lamenta ausências. No ano passado, Peixe teve segunda melhor defesa do Brasileirão

Na derrota por 3 a 1 para o São Paulo, Dorival assumiu a preocupação que carrega em relação ao desempenho do Santos no clássico. Em três jogos, o Peixe sofreu sete gols, resultando em média de 2,3 gols por rodada.

” A preocupação sempre existe. Quer você tome três ou um (gols). Sempre estaremos preocupados e melhorando. Vamos continuar trabalhando, empenhados. Perdemos o Vanderlei no início da preparação. Braz também fora, zagueiros fora, Ricardo e Renato fora. É ruim para momento com esse inicio de preparação. O ideal é que todos estivessem em condições. Os novos jogadores entraram em situações complicadas. Ainda precisam achar o caminho. É período de adaptação”, explicou em entrevista coletiva na Vila Belmiro.

O zagueiro Cleber, contratado por R$ 7,4 milhões, tem se destacado nos treinamentos, mas ainda não ganhou uma vaga no time titular. No entanto, o treinador não confirmou se pretende fazer alterações no sistema defensivo.

O Santos volta a campo na tarde desta quinta-feira, para se preparar para a quinta rodada do Campeonato Paulista, contra o Ferroviária, na Vila Belmiro, no sábado, às 19h30.