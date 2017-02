Sob forte calor, CAV foi melhor na A2

O dono da bola em Votuporanga foi o time da casa, que mostrou mais eficiência nas finalizações

Debaixo de muito calor, pela sequência da Série A2 do Campeonato Paulista, quinta rodada, Votuporanguense e Sertãozinho, jogaram na tarde desta quarta-feira, em Votuporanga, na Arena Plínio Marin. O placar final registrou a vitória do quadro da casa dirigido pelo comandante Ito Roque.

Anderson Cavalo e Paulo Henrique, fizeram para o CAV, enquanto Felipe Silva, assinalou para o Touro dos Canaviais. Com o resultado, o representante de Votuporanga, saiu da zona de rebaixamento ocupando provisoriamente na 11.ª colocação, com seis pontos. Mesma pontuação do Sertãozinho, que continua na nona posição.

Na frente

O Votuporanguense começou a todo vapor e com cinco minutos de jogo criou duas excelentes oportunidades para marcar. A primeira foi com Elvinho, que na cara do gol – ele e a bola – tocou para fora. O passe veio através de Paulo Josué. O mesmo acertou a travessão do goleiro Saulo que só ficou olhando.

A partir dos 10 minutos, o time visitante equilibrou as ações. Aos 13 minutos, o Touro dos Canaviais, deu o troco e só não abriu o marcador graças a defesa do goleiro Gatti que se esticou todo para salvar. A bola tinha direção do gol. O lance foi de Pereira na cobrança de falta pelo setor direito.

Aos 25 minutos, os visitantes voltaram a assustar, outra vez na cobrança de falta do meia Pereira. O número um apareceu bem no lance. Quando tudo indicava o primeiro tempo em branco, lá estava Anderson Cavalo que aproveitou belo cruzamento de Nathan e, meteu a cabeça, 1 a 0. Artilheiro sempre deixa sua marca.

Lição de casa

O CAV voltou a campo no sentido de fazer o segundo gol e aos oito minutos conseguiu ampliar com Paulo Henrique que apareceu de surpresa e tocou para o gol com muita precisão, 2 a 0.

Como vem acontecendo no campeonato a defesa do Alvinegro voltou a falhar e, Felipe Silva, de carrinho aos 17 minutos diminui para o Touro. Após o gol dos visitantes o time da casa se arriscou jogando fechadinho e explorando o contra-ataque.

No andamento do jogo aconteceram mais dois lances de perigo de gol. Um para cada lado. Pelo lado do CAV, Paulo Josué quase fez o terceiro. Já o time comandado pelo treinador Júlio Sérgio por pouco não empatou com Carlos André. Final, 2 a 1, Votuporanguense, reabilitado.

Próximos jogos

No próximo domingo, às 10 horas, o Votuporanguense, pega fora de casa o Penapolense. Por outro lado, o Sertãozinho, recebe no próximo sábado, às 19 horas, a representação do Juventus. Os jogos são válidos pela sexta rodada.