Após massacre, torcedores do Arsenal devolvem ingressos

A humilhante derrota por 5 a 1 para o Bayern de Munique pode render mais problemas para o Arsenal do que somente a eliminação da Champions League. Após o jogo desta quarta-feira, os torcedores inundaram o portal de devoluções de ingressos do clube inglês para devolverem suas entradas para a partida de volta, que acontece no próximo dia 7, no Emirates Stadium.

Depois de chegar às oitavas de final pela sétima vez consecutiva no torneio europeu, o Arsenal viu o time alemão abrir o marcador com um golaço de Arjen Robben. Os Gunners até conseguiram empatar, mas rolaram ladeira abaixo em mais uma bruta goleada.

Curiosamente, “5 a 1” parece perseguir o Arsenal. Foi o resultado agregado que eliminou a equipe nas oitavas de final da última edição do torneio, contra o Barcelona, e também o placar final do embate contra o mesmo Bayern, no primeiro jogo da fase de grupos da Champions do ano passado.

Agora, depois de mais uma derrota, a torcida está enfurecida com o clube. Em resposta ao péssimo desempenho desta quarta, diversos torcedores planejam um boicote à partida de volta, na Inglaterra.

Quando a bola começou a rolar na Alemanha, os ingressos para o segundo jogo estavam completamente esgotados. No entanto, imediatamente após o apito final, começaram a aparecer assentos disponíveis em diversas sessões do estádio, que comporta 60 mil pessoas. A “debandada” se deu hora após hora e, ao final do dia, mais de 50% dos lugares havia sido desocupado.

Além do claro descontentamento com o clube e seus jogadores, o técnico Arsene Wenger – que comanda a equipe desde 1996 – vem sofrendo protestos para que deixe o Arsenal ao final desta temporada, quando acaba seu contrato, depois de duas décadas de serviço.