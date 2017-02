Após vitória no clássico, Rogério Ceni quer Morumbi lotado novamente

O técnico Rogério Ceni comemorou a vitória no clássico com o Santos e acha que o resultado positivo pode fazer com que o estádio do Morumbi esteja mais uma vez cheio, desta vez para o duelo com o Mirassol, às 19h30 amanhã, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

“Queria ver de novo o Morumbi com 50 mil pessoas. Na descida do ônibus, quando encontra o torcedor, é muito bom. É um 12º combustível. A vitória sobre o Santos significa ver um Morumbi cheio. Com preço acessível, vamos colocar o torcedor”, disse Ceni, citando o momento da virada no vestiário durante o intervalo. “Nossa conversa foi fazer alguns ajustes. Eu não consegui fazer durante o primeiro tempo.”

Só elogios

O treinador está impressionado com a postura de seus atletas em campo. Ceni elogiou a força de vontade e a confiança que os jogadores estão demonstrando. “Eles não têm medo, eles têm coragem para jogar. Eles não se abalam com gol sofrido. Nem na Vila Belmiro. Quero ver essa coragem nos olhos de cada um”, avisou.

Ceni também comentou sobre a estratégia do time para o clássico, que deu certo. “Para esse jogo, treinamos mais para ficar no contra-ataque. Contra a Ponte, jogamos com pressão alta. Contra o Santos, tem que alternar. Eu tento ajustar a equipe, mas mesmo assim eles conseguiram escapar com Ferraz e Zeca. Deu para ajustar melhor o posicionamento”, comentou.

Fim do tabu

Agora ele já começa preparar o time para o confronto com o Mirassol, que tem três jogos e três vitórias no Paulistão. Mas antes vai saborear o fim do tabu são-paulino na Vila Belmiro, que vinha desde 2009. “São coisas que a gente treina, que a gente prega. Os jogadores são os grandes vencedores dessa partida”, concluiu.