Arrecadação de Receitas Federais: Prefeitura alerta sobre golpe de emissão de DARF

A Prefeitura de Votuporanga informa a toda população que um golpe está sendo aplicado por envio de e-mail contendo boleto falso para pagamento de DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais). Como o próprio nome diz, o DARF é um documento emitido somente por órgãos federais, portanto, o município nem sequer trabalha com a emissão deste documento.

No corpo de texto do email, a suposta “auxiliar de contabilidade” explica que não é possível emitir a Certidão Negativa de Débitos (CND) em virtude desta DARF que estaria “em aberto”. No anexo do falso e-mail, são enviados uma guia do Ministério da Fazenda e um boleto, aparentemente real, da agência bancária Santander no valor de R$ 281,99, porém, se trata de um golpe.

A orientação da Prefeitura para quem receber este e-mail é para entrar em contato com a Procuradoria Municipal que atende pelo telefone (17) 3405-9717.