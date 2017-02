Banda Jovem Capri anima o Concha Folia durante o Carnaval

Tradicional em Votuporanga, grupo musical realiza três shows durante o evento, que tem início no próximo sábado (25)

A banda Jovem Capri foi a vencedora da licitação para realizar três shows no final de semana de 25 e 26 de fevereiro na Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”.

O grupo, que já é tradicional na cidade, deve trazer um repertório variado, contemplando desde as tradicionais marchinhas e sambas-enredo até os atuais sucessos das paradas musicais brasileiras.

A Jovem Capri comandará os bailes carnavalescos de sábado (25/2) e domingo (26/2), das 21h à meia-noite, e também na matinê de domingo (26/2), das 15h às 19h.

Carnaval para crianças e idosos

Na próxima sexta-feira (24/2), acontece também uma festa de carnaval para crianças e adolescentes atendidos pelas entidades assistenciais de Votuporanga. O evento acontece das 14h às 16h, na sede do Centro Social de Votuporanga (DAFIC).

Também no dia 24, o Centro de Convivência do Idoso (CCI) receberá um baile carnavalesco com direito a concurso de fantasias, das 18h30 às 20h30, e com a participação da Corporação Musical “Zequinha de Abreu”, que marcará presença com repertório de marchinhas, das 20h30 às 22h30.

SERVIÇO:

“Concha Folia” 2017

Sábado, 25/2: Baile Carnavalesco, das 21h à meia-noite

Domingo, 26/2: Matinê, das 15h às 18h e Baile Carnavalesco, das 21h à meia-noite

Local: Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”

Evento gratuito e livre para todos os públicos