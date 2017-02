Carro capota no centro de Votuporanga

Acidente ocorrido na manhã desta sexta feira assustou moradores e aqueles que transitavam na esquina das ruas Santa Catarina e Das Bandeiras. A motorista de um Volkswagen Golf de cor vermelha perdeu o controle de direção vindo a colidir com dois veículos que se encontravam estacionados e em seguida capotou.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e levaram a motorista com ferimentos leves a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). (Foto /Votunews)