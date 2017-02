Confirmado 1º caso de H3N2

A Secretaria de Saúde de Catanduva confirmou na última quarta-feira (15) o primeiro caso do vírus H3N2, uma variação da gripe suína. A vítima é uma paciente que ficou internada para tratamento, mas já recebeu alta. De acordo com a prefeitura da cidade, desde o começo do ano o município teve quatro casos de Influenza. No ano passado, foram 55 registros de Influenza “A” e sete de influenza “B”. Durante todo o ano de 2016, Catanduva teve 253 notificações do vírus.

A vacinação é a melhor maneira de se prevenir da doença. Anualmente, o Ministério da Saúde promove campanha de imunização. A etapa ocorre sempre em abril, mas para este ano a data ainda não foi divulgada. A secretaria esclarece que existem três tipos de vírus influenza. O vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A, o responsável pelas grandes pandemias e o vírus influenza C causa apenas infecções respiratórias.