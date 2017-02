Coluna do ZAPPA

Olho de Tandera:-

Já tratei do assunto elevador quebrado por aqui e, na tentativa de contornar o problema de acesso ao piso térreo por quem não pode descer escadas, também falei da falta adequada da sinalização para indicar a presença de uma rampa em uma das laterais do Terminal Rodoviário Leônidas Pereira de Almeida. Desta vez vamos ilustrar nosso pedido, expondo, assim, com fotos, a necessidade de um ajuste no local que sacramente o respeito que essa administração tem pelas pessoas com necessidades especiais.

Uma visão de quem está em frente ao elevador quebrado buscando um caminho ao piso térreo

A placa existe, amarrada no gradil e muitas vezes virada pelo vento ( quando piora a visibilidade), mas não cumpre a função como deveria

Luftal

Você quer saber mais sobre quem cuida de um determinado espaço público, passe pelo banheiro. O masculino desse mesma rodoviária está precisando de um laxante. O reservado para os cadeirantes está ‘intupido’ e outras duas louças de parede estão sofrendo do mesmo mal, com cobertura de sacos plásticos de lixo para evitar o uso. Mas nem tudo está perdido. Tem mais dois vasos sanitários liberados. Por enquanto.

Circulando

Para reforçar, neste domingo tem Almoço no Clube, delicioso encontro de amigos do Lar Celina no Votuporanga Clube. Costelinha de porco no cardápio.

No mesmo dia a Associação Irmã Elvira vai de Bazar da Pechincha. Na sede da entidade mesmo, Mato Grosso entre Bandeiras e Sergipe.

Hoje, amanhã e depois, no Votuporanga Clube, acontece a 1ª Copa de Tênis A Joia sobre o olhar técnico do mestre Cal.

Marcado para o 8 de abril a 2ª Galinhada do Rotary Club Novas Gerações. Já embalada para retirada no local.

Persona

As pequenas mentiras fazem o grande mentiroso.

(William Shakespeare)

Parabéns para Graziela Schivoni Scandelai, Paulo Ramalho Matta Júnior e Renata Cristina Menoya.

Jorge Xavier está envolvido com novo trabalho resgatando a memória de Votuporanga, inclua aí seus pioneiros de 37 a 1945. O trabalho, que tem o aval do Executivo, inclui novos 7 mil registros fotográficos entre outras coisinhas mais.

Paralelo a isso tem o fechamento da 2ª edição do seu livro “Votuporanga – Além da Sua História” bem como um caminho já traçado para a nova obra, desta vez em comemoração aos 100 anos da cidade: o livro ‘Votupoanga, – anos, 100 imagens’.

Luciana Manfred mais o marido Robson e as filhas abriram o convite para amigos e familiares para a missa de 7º dia da mãe dela, dia 20, segunda, às 19h30, na Catedral.

Laurinha Zapparoli vai viver seu momento ‘ me formei’ no dia 4 de março, Publicidade e Propaganda pela Anhembi Morumbi, em São Paulo. É a Zapparolada toda na capitar.

Atrás da Banda

Gerentes das filiais das lojas de departamentos e magazines da cidade confirmaram que irão seguir o horário estabelecido pelos sindicatos e Associação Comercial, abrindo as portas a partir das 13 horas no dia 27, segunda de carnaval. Uma experiência única e reivindicada pela ala patronal para atender a massa de turistas que vem para o Oba. Bancos fechados.

Didi Mocó

Flávio Ricco, na sua coluna de ontem, no Uol, falava da possibilidade de Gui Santana, do Pânico da Band, fazer o papel do inesquecível Zacarias no remake de “Os Trapalhões”, já anunciado para este 2º semestre, na Globo.

Por enquanto, o grupo estaria com as presenças confirmadas de Lucas Veloso como Didi, Mumusinho como Mussum; Nego do Borel como Tião Macalé, está em negociação.