Contra o Sertãozinho: PH foi o grande destaque do CAV

Jogando na tarde desta quarta-feira, na Arena Plínio Marin, numa temperatura beirando os 40º C, pela quinta rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, o Votuporanguense, sob o comando do técnico Ito Roque, conseguiu um grande resultado ao derrotar a forte equipe do Sertãozinho pelo placar de 2 a 1.

Neste triunfo do CAV, o volante Paulo Henrique, 22 anos, foi o grande destaque do Alvinegro. Para coroar sua conduta dentro de campo, deixou a sua marca fazendo o segundo tento votuporanguense.

Não bastasse, PH fez uma marcação cerrada no experiente jogador Pereira que inclusive foi substituído na segunda etapa de jogo. Desarmou e ainda por cima deu passe açucarado para Makanaki fazer o gol lance desperdiçado. Assim, que o árbitro apitou o final da partida a grande revelação do Votuporanguense, PH foi saudado e aplaudido pela torcida pelo desempenho em campo. No gol, o jogador demonstrou muita personalidade e calma tocando com precisão para a rede. Na verdade, PH vem jogando e muito na nova posição escalado pelo treinador Ito Roque.

“Quando a gente recebe uma oportunidade na vida você tem que abraçar e corresponder a expectativa depositada. Graças a Deus o professor Ito, me deu a chance e apostou no meu trabalho e, principalmente na confiança no meu futebol. Vou continuar trabalhando o máximo possível para continuar no time que possui um excelente grupo que o clube tem”, disse o atleta votuporanguense.

Na A2, o Votuporanguense volta a campo no próximo domingo, às 10 horas, em Penápolis, contra o Penapolense, no estádio Tenente Carriço, o Tenentão.