“Esta Criança”: Circuito Cultural traz Renata Sorrah

Votuporanga foi selecionada mais uma vez para sediar espetáculos gratuitos, numa parceria do Governo do Estado e Prefeitura

Da Redação

A cena cultural de Votuporanga está movimentada. Além de sessões gratuitas de cinema e diversos eventos já realizados, foi confirmado que o município será sede de mais uma edição do Circuito Cultural Paulista. Isso significa a realização de nove grandes espetáculos com entrada gratuita à população, no período de março a novembro deste ano.

Entre eles, está a superprodução teatral “Esta Criança”, protagonizada pela atriz global Renata Sorrah e também a apresentação de “A Mulher na Dança Urbana”, do Grupo Gurias.

A programação para o primeiro bimestre de 2017 do Circuito Cultural Paulista foi passada à Secretaria Municipal da Cultura e Turismo na última terça-feira (14/02). Votuporanga é parceira do Circuito Cultural Paulista desde 2009. Realizado pela Secretaria da Cultura do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, e com execução da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), o programa traz ao município uma série de atividades artísticas gratuitas, nos segmentos de dança, teatro, peças infantis, circo e muitas outras. Neste ano, 100 municípios foram escolhidos para ser palco do Circuito.

“A seleção dos municípios participantes é feita todos os anos levando em conta a estrutura que a cidade oferece. Temos diversos equipamentos culturais admirados por todo o país, como o Centro de Convenções, a Concha Acústica e o Parque da Cultura. Em recente visita ao município, o escritor Ignácio de Loyola Brandão teceu inúmeros elogios à Votuporanga, inclusive com texto publicado no Estadão”, destaca Silvia Brandão Cuenca Stipp, Secretária da Cultura e Turismo, lembrando também do Fliv, o Festival Literário de Votuporanga, também confirmado para 2017.

A Mulher na Dança Urbana

Dando início às atividades da temporada do Circuito de 2017, o Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, localizado no Parque da Cultura, receberá no dia 10 de março, às 19h, o espetáculo “A Mulher na Dança Urbana”, do Grupo Gurias. A apresentação tem o formato de workshop colaborativo, bate-papo e espetáculo, com objetivo de valorizar a presença feminina dentro do contexto urbano da dança, conhecido por ser um ambiente majoritariamente ocupado por homens.

Fundado no ano de 2012, o Grupo Gurias é um coletivo feminista formado por Nathalia Biavaschi Glitz, Aline Ferreira Constantino, Daniela Alves David, Carolina Gomes Moreira e Darlita Luiz Albino. O grupo procura incentivar a prática e a profissionalização de mulheres na área das danças urbanas, por meio de seus trabalhos, que ressaltam a força e sensibilidade femininas, desenvolvendo as particularidades de cada uma de suas integrantes.

Renata Sorrah

O espetáculo “Esta Criança”, protagonizado por Renata Sorrah será no dia 20 de abril, às 20h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. Com montagem da Companhia Brasileira de Teatro e escrita pelo dramaturgo e diretor francês Joël Pommerat, a peça aborda a relação de pais e filhos e é um dos textos mais traduzidos e encenados fora da França.

Com grande elenco e direção de Marcio Abreu, o espetáculo já foi indicado aos prêmios APTR e Questão de Crítica e, no ano de 2012, saiu vencedor do Prêmio Shell de Teatro, nas categorias de melhor direção, atriz, cenário e iluminação.

SERVIÇO:

Espetáculo “A Mulher na Dança Urbana”, do Grupo Gurias

Data: 10 de março (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” (Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 – Parque da Cultura de Votuporanga)

Telefone: (17) 3405-9670

Evento gratuito | Classificação Livre

Espetáculo teatral “Esta Criança”, da Companhia Brasileira de Teatro

Data: 20 de abril (quinta-feira)

Horário: 20h30

Local: Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” (Av. dos Bancários, 3299 – Jardim Alvorada)

Telefone: (17)3421-8218

Evento Gratuito | Classificação: 14 anos