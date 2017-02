Final de semana com oficinas carnavalescas

Há uma semana do início do carnaval, a municipalidade oferece gratuitamente a população oportunidades para se preparar e curtir a festa popular. Neste sábado e domingo (18 e 19/2) acontecem as oficinas carnavalescas no Parque da Cultura.

As atividades oferecidas são voltadas a confecção de instrumentos com materiais recicláveis e alternativos, monitorada por Jussara Belloni; confecção de adereços carnavalescos, com Isabela Preto Junqueira; e uma de ritmo e percussão, ministrada pela educadora Lena Moreira.

As oficinas são realizadas em três horários: às 10h, às 14h e às 18h. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no local, minutos antes do início das atividades. É importante ressaltar que crianças menores de 12 anos que quiserem participar das oficinas devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

As capacitações buscam fomentar a formação de blocos carnavalescos, que poderão participar da programação do “Concha Folia”, nos dias 25 e 26 de fevereiro, na Concha Acústica.

Confira a programação completa abaixo:

Sábado (18/02)

Oficina de confecção de instrumentos com materiais recicláveis e alternativos, com Jussara Belloni

Horário: das 10h às 12h

Local: Sala de oficinas – Centro de Cultura e Turismo

Evento gratuito

Classificação: 12 anos (e menores acompanhados pelos pais ou responsáveis)

Oficina de confecção de adereços carnavalescos, com Isabela Preto Junqueira

Horário: das 14h às 16h

Local: Sala de oficinas – Centro de Cultura e Turismo

Evento gratuito

Classificação: 12 anos (e menores acompanhados pelos pais ou responsáveis)

Oficina de ritmo e percussão, com Lena Moreira

Horário: das 18h às 20h

Local: Palco externo – Centro de Cultura e Turismo

Evento gratuito

Classificação: 12 anos (e menores acompanhados pelos pais ou responsáveis)

Domingo (19/02)

Oficina de confecção de instrumentos com materiais recicláveis e alternativos, com Jussara Belloni

Horário: das 10h às 12h

Local: Sala de oficinas – Centro de Cultura e Turismo

Evento gratuito

Classificação: 12 anos (e menores acompanhados pelos pais ou responsáveis)

Oficina de confecção de adereços carnavalescos, com Isabela Preto Junqueira

Horário: das 14h às 16h

Local: Sala de oficinas – Centro de Cultura e Turismo

Evento gratuito

Classificação: 12 anos (e menores acompanhados pelos pais ou responsáveis)

Oficina de ritmo e percussão, com Lena Moreira

Horário: das 18h às 20h

Local: Palco externo – Centro de Cultura e Turismo

Evento gratuito

Classificação: 12 anos (e menores acompanhados pelos pais ou responsáveis)