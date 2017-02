Habitação: Rio Preto abre inscrições para residencial

As famílias cadastradas na Emcop (Empresa Municipal de Construções Populares) e interessadas em adquirir uma das unidades do Residencial Vida Nova Dignidade, novo bairro planejado em São José do Rio Preto, já começaram a ser convocada.

O residencial será construído na região norte de Rio Preto e é um bairro planejado com 1.536 unidades destinadas a famílias que se enquadram na faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida, que tenham renda mensal comprovada de R$ 1.600,00 a R$ 6.500,00.

Todo o processo de cadastramento e inscrição das famílias interessadas nas casas é realizado de acordo com os critérios estipulados por lei que regulamenta as atividades de habitação popular na cidade. Cada imóvel custa R$ 119.990,00, com subsídio de até R$ 26 mil, possibilidade de utilizar o FGTS e financiar em até 360 meses pela Caixa.

Os documentos exigidos são: originais do RG, CPF, comprovante de residência (conta de energia, água ou extrato bancário enviado pelos Correios), comprovante de estado civil, carteira de trabalho, extrato de FGTS atualizado e documentos de comprovação de renda.

O Plantão de Atendimento está localizado na Avenida Bady Bassitt, 3.896 – com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 9h às 17h. No local, os correspondentes da Caixa atenderão também aos novos interessados no empreendimento.

Foto: Reprodução