Homem leva choque e morre ao tirar foto de gado

Um fazendeiro morador em Santa Albertina de 48 anos morreu ontem, quinta-feira, após tentar fotografar o gado que havia morrido eletrocutado. O caso aconteceu em um sítio em Santa Albertina, a 99,6 km de Votuporanga, e foi registrado como homicídio culposo. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o fato.

De acordo com a Polícia Civil da cidade, após forte chuva e ventania nos últimos dias, um pedaço de poste da propriedade rural do homem havia caído, soltando um cabo de alta tensão, o que provocou a morte de cinco cabeças de gado. Em contato com a empresa responsável pela energia elétrica da região, a Elektro, o homem foi orientado a fotografar o gado e enviar a foto para as providências necessárias. No entanto, ao se aproximar, ele morreu na hora por consequência de uma descarga elétrica.

A mulher do fazendeiro estava próximo ao local e assistiu ao momento de sua morte. Ela pediu socorro e foi atendida por um primo, que mora em um sítio vizinho, que acionou a polícia. Abalada, ela não quis dar depoimento e entrevista, mas será interrogada nos próximos dias pelo delegado de Santa Albertina, Nilton Moreira Gambussu. Além da mulher, a empresa também deverá prestar depoimento.

(Colaborou Arthur Avila) Núcleo Multimídia Diário Web