Inovação: Parceria disponibiliza ferramentas para lojistas

Sebrae-SP e ACV uniram forças para que os empresários que atuam com moda tenham a oportunidade de se aprimorar

Mariana Biork

Aumentar a competitividade é um dos desafios a serem vencidos pelos lojistas brasileiros. Por conta da crise econômica, a inovação se tornou a palavra chave para atrair o cliente e melhorar o faturamento. Pensando nisso, o Sebrae-SP e a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) uniram forças para que os empresários que atuam com moda tenham a oportunidade de se aprimorar em setores como planejamento, gestão financeira, marketing e gestão de pessoas, por meio do projeto “Mais Moda”.

O projeto “Mais Moda” é uma iniciativa do Sebrae-SP para aumentar a competitividade da empresas do setor de vestuário por meio de curso específicos em gestão, acesso à crédito, inovação e rodadas de negócio com o trade composto do segmento.

Ao participar do projeto, o empresário tem a oportunidade de aplicar ferramenta de gestão e inovação para melhorar eu resultados em lucros e diminuição de custo, além de ter o acompanhamento da equipe Sebrae em sua empresa pelo ano de 2017.

O projeto trabalhará com um grupo de 20 a 30 empresas, sendo que cada loja pode inscrever até três representantes. Ao todo, serão 105 horas de orientação, consultoria e treinamento no ano de 2017 focadas na melhoria do desempenho da sua empresa.

De acordo com Rafael Matos do Carmo, gerente do Sebrae-SP em Votuporanga, o diferencial da ação é que ela não será uma capacitação isolada. “É um projeto que vai durar quase um ano, começando agora em março e finalizando em dezembro, onde trabalharemos três pilares: acesso a mercados, inovação e crédito e gestão empresarial.”

Os participantes poderão contar, além de outros analistas, com um consultor financeiro, que trabalhará fluxo de caixa, de vendas e estoque; consultor de marketing, que apresentará proposta relacionas a promoção de venda, e-comerce, internet, mídias sociais; consultor de pessoas, que acompanhará na questão de contratação de funcionários, treinamento e motivação dos colaboradores; e um consultor administrativo, que, entre outras coisas, trabalhará o planejamento estratégico.

“O nosso intuito é contribuir ainda mais com os lojistas, para que saibam onde devem atuar. Às vezes o problema está na organização das finanças ou na forma de divulgação, por exemplo. Com esse diagnóstico, será possível atuarmos diretamente no problema”, comentou o gerente do Sebrae-SP.

De acordo com o empresário e advogado Celso Penha Vasconcelos, presidente da Associação Comercial, o curso irá agregar muito para os empresários do segmento. “Nós achamos que é uma situação que pode ser bastante proveitosa para o comercio. Esperamos que tenha um numero de adesão significado para que ele possa funcional em pleno vapor.”

Para saber mais sobre o “Mais Moda” e também para se inscrever, os interessados devem procurar o Sebrae-SP em Votuporanga. O escritório fica na av. Wilson de Souza Foz, 5.137. O telefone é o (17) 3405-9460.