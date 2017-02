“Lírios do Vale”: Clube de Aventureiros abre inscrições para crianças de 6 a 9 anos

O Clube de Aventureiros “Lírios do Vale” abre suas inscrições neste domingo, 19/02, às 9h00 no Colégio Adventista de Votuporanga, na Rua Mato Grosso, 3563, Centro. O Clube aceita crianças de 6 a 9 anos de idade. A criança precisa completar 6 anos até 30/06/17. As atividades oficiais acontecem aos domingos das 9h00 às 11h00 e em alguns sábados e/ou datas especiais. As atividades são desenvolvidas de acordo com a idade.

Cada criança deve adquirir uma apostila, especial para sua idade, na qual é possível encontrar atividades, desafios, práticas e teorias sobre diversas especialidades. O Clube segue regras desenvolvidas por especialistas em educação e respeita normas e hierarquia a nível mundial. Na América do Sul são mais de 96 mil crianças.

Durante as atividades todas as crianças ficam cobertas por um seguro de saúde. As crianças aprendem noção de cidadania, respeito ao próximo e ao meio ambiente, cuidados da saúde, desenvolvimento de habilidades, liderança, companheirismo e altruísmo, e muito mais. As vagas estão limitadíssimas e se você quiser reservar uma vaga para seu filho com antecedência, acesse: adventistavotuporanga.com.br/aventureiros.

Também estão abertas inscrições para o Clube de Desbravadores “Brisas Suaves”, para crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 15 anos. Em 2017 o Clube “Brisas Suaves” comemorará 49 anos de existência. As atividades dos Desbravadores são extensas – chamadas de especialidades – eles aprendem nós e amarras, cozinhar ao ar livre, fazer fogueira, rapel, acampar dormindo em barracas, esportes, habilidades manuais, disciplina, entre outros. Além disso, o Clube mantém uma fanfarra onde os próprios adolescentes tocam os instrumentos.