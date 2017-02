Macaé conquista pódio em Corrida da Virada

O atleta votuporanguense Jorge Macaé esteve na redação do Diário, na tarde de ontem, para comemorar a segunda colocação na 8ª Corrida da Virada, realizada no último sábado, à 11h, com largada na Avenida Mário Pozzobon. Esta é a segunda corrida e o segundo pódio do atleta. “Apesar de não ter conseguindo o lugar mais alto do pódio, estou muito feliz com o meu resultado. Me senti fisicamente bem durante toda a prova e pude faze-la de forma confortável. Estou satisfeito”, comemora.

O próximo compromisso do atleta está previsto para acontecer no dia 07 de maio, no percurso de 21km da Seguralta RUN, realizada em São José do Rio Preto. “Ainda não está confirmada a minha participação, mas devo competir como forma de treinamento para os Jogos Regionais dos Idosos (JORI)”, comenta Macaé, que conta com o apoio da Pedalo Bikes em todas as suas competições.

LEGENDA

Macaé e demais atletas patrocinadas pela Pedalo Bikes