Mãe abandona recém-nascido em banheiro e bebê morre em Rio Preto

Bebê foi encontrado por funcionários de Unidade Básica de Saúde; Mulher foi presa e responderá por abandono de incapaz.

Uma mulher de 36 anos foi presa nesta quinta-feira (17), em São José do Rio Preto (SP), depois de dar à luz e abandonar o recém-nascido dentro de um banheiro da UBS (Unidade Básica de Saúde) central. O bebê morreu.

Segundo informações da Guarda Municipal, funcionários da UBS estranharam ao ver a mulher entrar no banheiro masculino. Depois que ela saiu, eles foram até o local e encontraram o bebê abandonado, já sem vida. As pessoas tentaram reanimar o bebê, mas não conseguiram.

A Guarda Municipal foi acionada e conseguiu identificar a mulher por meio das imagens da câmera de segurança da unidade de saúde. Ela foi encontrada próxima à UBS e levada para o plantão policial.

De acordo com a polícia, a mulher apresentava sinais de embriaguez e confessou que tinha dado à luz e deixado o bebê no banheiro. Ela vai responder por abandono de incapaz com consequência de morte e pode pegar de quatro a 12 anos de prisão.