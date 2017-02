Mulher capota veículo na SP-320

Uma mulher ficou levemente ferida após envolver-se em um capotamento no final da tarde de ontem, próximo à Cosmorama. O acidente aconteceu no trecho que liga o município a Ecatu, no km 496 da Rodovia Euclides da Cunha.

Segundo informações, a motorista conduzia um Gol, cor vermelha, com placas de Fernandópolis, e seguia sentido a Ecatu. Em razão da forte chuva que caia no momento, ela relatou que perdeu o controle da direção e capotou.

A mulher sofreu ferimentos leves, e foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e levada para atendimento em Tanabi. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência.