Ponto de vista: A.C. de Camargo

Existem causas de interesse coletivo que, quando levantadas, mobilizam a opinião pública em busca de sua realização, despertando até mesmo paixões. Vocês se lembram da luta pela construção da ponte rodoferroviária sobre o rio Paraná, na divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo? Por anos só se falou praticamente sobre isso em toda a região. A efetivação dessa obra seria, defendia-se então, o marco da redenção do Noroeste Paulista e do sul mato-grossense. Pois, após anos de muitos embates, a ponte foi construída e, a rigor, não se constituiu naquilo tudo que dela se esperava. Mas foi, sem dúvida, muito importante.

Duplicação

Dentre outras aspirações regionais de relevância, não podemos deixar de citar os esforços desenvolvidos em favor da duplicação da Rodovia Euclides da Cunha, em toda sua extensão, de Mirassol até às barrancas do Rio Paraná, em Rubinéia.

Revezes

Quantos discursos, reuniões, matérias de jornais, envolvendo o tema, não foram produzidos. Promessas sempre foram feitas, até mesmo uma inócua ordem de serviço para o início das obras chegou a ser assinado pelo governador do Estado, na época Alberto Goldman, aqui em Votuporanga. Ficou só nisso, até que finalmente os serviços foram executados.

Vicinal

Não de interesse regional amplo, circunscrita apenas aos municípios de Votuporanga e Sebastianópolis do Sul, outra luta vinha se estendendo há anos por aqui, a recuperação de uma estrada vicinal completamente degradada, oferecendo riscos aos seus usuários, além do desconforto provocado pela buraqueira nela existente.

Finalmente

Agora a recuperação do asfalto da vicinal conhecida como Estrada do 27, começa a se tornar realidade, depois da parceria estabelecida entre o governo do Estado, a prefeitura de Votuporanga e a empresa proprietária da usina de álcool estabelecida em Sebastianópolis, obra que vai consumir perto de 5 milhões de reais em sua concretização.

Começou

Na última terça-feira as máquinas e caminhões da empreiteira contratada foram postas a funcionar, com a celebração de um ato simbólico no ponto inicial da via promovido pelo prefeito João Dado. O serviço começou, agora é esperar pela sua conclusão, o que deverá ocorrer dentro de seis meses, conforme vaticinou o prefeito de Votuporanga.

E agora?

A partir de agora esse assunto sai de cena e a pergunta que se faz é sobre qual o tema que deverá ser o polarizador das atenções. Querem um palpite? Que tal o da construção das alças de acesso à cidade no trecho urbano duplicado da Rodovia Péricles Belini. O governador Geraldo Alckmin garantiu que isso vai acontecer. Mas, pergunta-se, quando?

Coisa & Tal

Esta é uma iniciativa interessante, partida da Câmara Municipal de Fernandópolis. O vereador Júlio César Alves de Carvalho requereu ao Executivo o encaminhamento de relação nominal discriminando os cem maiores devedores aos cofres públicos municipais, os cem maiores credores da Prefeitura Municipal e os cem maiores contribuintes (pessoa física e pessoa jurídica) geradores de impostos para o município. Está dando o que falar.

Entre aspas

De um torcedor do Corinthians depois da vitória contra o Novorizontino:

– Venceu, mas não convenceu.

Hoje na história

NO DIA 17 DE FEVEREIRO de 1947 as Cataratas do Niágara, nos Estados Unidos, ficaram congeladas devido a uma onda de frio. Em 1973 morria o compositor e instrumentista Pixinguinha. Em 1997 morria o antropólogo e político brasileiro Darcy Ribeiro.