“Pró-Trabalho”: Centro Social lança projeto de inclusão profissional

Na manhã de hoje, o Centro Social de Votuporanga realiza o evento de abertura do Projeto “Pró-Trabalho”. O projeto tem início no dia 22 de fevereiro e tem como objetivo incluir profissionalmente jovens e adultos, em vulnerabilidade socioeconômica, com idade igual ou superior a acima de dezoito anos.

O “Pró-Trabalho” consiste em ações sociais articuladas, que visam adequar os participantes às atuais exigências do mundo do trabalho e por meio de parcerias, oportunizar-lhes a participação em cursos de qualificação profissional e ao acesso a vagas de emprego.

Os encontros acontecerão na própria Instituição, duas vezes por semana, com duas horas de duração, em um período de trinta dias. Durante as aulas de orientação profissional os participantes serão encaminhados para cursos de qualificação profissional e também para vagas de emprego, captadas por meio de parcerias firmadas com organizações públicas e privadas locais.

Os participantes que não forem inseridos durante o curso, serão inclusos no Banco de Dados do Centro Social e continuarão a participar de novos processos seletivos.

As pessoas interessadas em participar do Projeto e Empresas parceiras deverão entrar em contato pelo telefone: (17) 3411 1800 ou pelo e-mail: protrabalho@votuporanga.org.com.br com Valéria Gallo.