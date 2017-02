Quarta Geração: Vivo inicia oferta de serviço 4G na cidade

A Vivo amplia a sua cobertura 4G com a ativação do serviço na cidade. Com isso, a empresa mantém a liderança no mercado de internet móvel de quarta geração no Brasil, com participação de 35,7%. A rede de quarta geração da Vivo permite, por exemplo, o acesso à internet em altíssima velocidade e melhor experiência em recursos como games multiplayers, videoconferência ou streaming de vídeo.

A Vivo conta com portfólio completo e ofertas que atendem a todos os perfis de consumo de dados. No pós-pago a Vivo é a melhor opção para famílias conectadas, com franquias de internet ampliadas e possibilidade de compartilhar internet e voz gratuitamente com seus dependentes. Os assinantes contam ainda com o Vivo Bis, um benefício para usar no mês seguinte a franquia não utilizada no anterior. O saldo do Vivo Bis é utilizado automaticamente quando termina a franquia de internet de um dos dependentes ou de todos. Já nos planos controle, o destaque é o Vivo Controle Giga, que oferece mais internet, além de minutos ilimitados para qualquer Vivo do Brasil e minutos para outras operadoras. E com o Vivo Turbo, o cliente pré-pago tem opções com até 1GB de internet por semana, além de minutos ilimitados para qualquer celular Vivo de todo o Brasil. Além disso, a Vivo também oferece o Vivo Easy, primeiro plano 100% digital e sem fatura e flexível, que permite ao cliente gerir todas as necessidades dentro do próprio aplicativo.