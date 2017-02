Rápidas da Polícia

Micro-ônibus desgovernado atinge veículos

Um micro-ônibus da prefeitura de Auriflama se envolveu em um acidente na manhã de ontem (16). Segundo informações da polícia, o motorista parou para abastecer em um posto de combustíveis e desceu do veículo.

De repente, o ônibus, que estava desligado, começou a descer a rua sozinho desgovernado. O veículo atingiu uma árvore, que puxou os fios de energia e depois bateu em dois carros que estavam estacionados.

Não havia ninguém dentro do ônibus e ninguém ficou ferido, mas quando o motorista viu a cena, passou mal e precisou ser levado para o pronto-socorro. Ele foi medicado e está bem.

A polícia ainda não sabe se o motorista esqueceu de puxar o freio de mão ou se o ônibus estava com algum problema mecânico. A prefeitura de Auriflama disse que vai apurar o acidente para descobrir o que aconteceu.

(Foto: Reprodução/TV TEM)

***

Jovem incendia casa por causa de janta

E o mundo está ficando cada vez mais complicado. Um jovem, identificado pelas iniciais J.C.L., de 19 anos, residente do Jardim Arroyo, em Rio Preto, ateou fogo na própria casa. O motivo? Ele teria ficado irritado porque a mãe saiu na noite de ontem para ir à igreja e não deixou o jantar pronto. Assim que retornou, a mãe C.C.M. de 41 anos foi recebida com hostilidade pelo próprio filho e, após forte discussão, JCL, completamente transtornado, tentou incendiar a residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou o fogo, porém foram registrados muitos estragos na cozinha e na lavanderia da casa. Felizmente, ninguém ficou ferido e agora o caso será investigado pelo delegado do 4° Distrito Policial.

**

Caminhão cegonha fica preso em pontilhão

Um caminhão cegonha carregado com carros ficou preso em um pontilhão na manhã da última quarta-feira (15) na rua Aguapeí, em Araçatuba. Um carro que estava sendo transportado acabou sendo prensado no concreto.

De acordo com informações da polícia, o veículo ficou “enroscado” por cerca de uma hora e a Guarda Municipal orientou os motoristas que passavam pelo local. Depois o motorista do caminhão conseguiu sair em marcha à ré, e pegar outra rua. O motorista não se feriu.

**

Cofre de agência dos Correios é furtado

A agência dos Correios de Três Fronteiras foi furtada na noite de quarta-feira (15). De acordo com a polícia, os criminosos levaram o cofre e fugiram em dois carros. A polícia diz que os mesmos assaltantes também levaram o cofre de uma agência lotérica da cidade. A Polícia Militar foi acionada e chegou em tempo de perseguir um dos veículos, que seguiu sentido a Araçatuba, mas eles conseguiram fugir. O outro carro fugiu em direção à Ouroeste, mas o motorista perdeu o controle da direção do veículo e bateu o carro quando estava perto da divisa com Minas Gerais.

(Foto: Notícias Noroeste)

**

Diretor é demitido após postagens ofensivas

O diretor do departamento jurídico da prefeitura de Araçatuba, Celso D’Alkmin Filho, foi demitido na última sexta-feira (3) depois de postar comentários ofensivos sobre a situação da ex-primeira dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula.

Celso começou a trabalhar na prefeitura de Araçatuba no início deste ano, junto a atual administração, e tinha um cargo comissionado.