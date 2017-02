Rio Preto: Inscrições para curso de mandarim terminam hoje

Da Redação:-

As inscrições para o curso de mandarim na Unesp de São José do Rio Preto terminam nesta sexta-feira (17). O projeto é realizado em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Rio Preto (Faperp) e oferece vagas para os níveis básico, intermediário e avançado.

Ao todo, são 40 vagas disponíveis para cada nível do curso, sendo 20 vagas para a comunidade externa. As aulas serão entre março e junho. Para se inscrever é preciso ter concluído o ensino fundamental.

Quem deseja se matricular deve ir até a sede da Faperp, preencher o formulário, apresentar os documentos necessários (cópia do documento de identidade e comprovante de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior) e fazer o pagamento das taxas.

“O objetivo do curso é possibilitar aos interessados o estudo das características da língua oral e escrita para que possam compreender textos e se expressar em situações cotidianas”, afirma Talita Storti Garcia, coordenadora do curso.

Serviço

Local: Faperp, que fica na rua Siqueira Campos, 3.718, Santa Cruz, Rio Preto

Mais informações: (17) 3211-1089 e ou pelo site da Faperp