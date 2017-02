Um curto-circuito seguido por um incêndio em um transformador de energia mobilizou equipes de bombeiros e policiais militares e interditou ruas próximas da Praça São Bento Votuporanga na madrugada desta sexta-feira (17).

Incidente ocorreu por volta da 1h no transformador instalado no poste do estacionamento de um supermercado, no cruzamento das ruas Pernambuco e Tocantins. Ninguém se feriu.

(Foto / Votunews)