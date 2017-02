Valentim Rodeo Show traz Zé Neto & Cristiano, PPA e grandes nomes

Evento será de 3 a 6 de maio, no Recinto de Exposições da cidade.

Após três anos sem o seu tradicional rodeio, Valentim Gentil volta a respirar o clima de festa do peão com o anúncio do 1º Valentim Rodeo Show. O evento será de 3 a 6 de maio, no Recinto de Exposições da cidade, com direito a uma renomada grade de shows, que promete atrair o público de toda a região.

Quem abre a festa, no dia 3 de maio, quarta-feira, data em que Valentim Gentil completa 74 anos, é o cantor Gustavo Mioto, que está no Top 10 das rádios brasileiras com a canção “Impressionando os anjos”. A entrada solidária é 1 kg de alimento não perecível, com arrecadação em prol do Fundo Social de Solidariedade do município.

Na quinta-feira, dia 4 de maio, sobem ao palco do Valentim Rodeo Show, Pedro Paulo & Alex, que irão apresentar grandes sucessos de seu repertório, como “As novinha tão sensacional”, “Esqueceu do ex” e “Fama do PPA”.

No dia 5, sexta-feira, é a vez da dupla Zé Neto & Cristiano, dona dos hits “Cadeira de aço”, número um da parada musical brasileira, “Seu polícia”, “Sonha comigo”, entre outros.

Encerrando a programação do evento, no sábado, dia 6, tem Fiduma & Jeca, conhecidos pela famosa “Anjo chapadex” e a nova música “Balançando as avenidas”.

Permanentes

Segundo a organização, o primeiro lote promocional do evento (permanentes), com quantidade limitada, pode ser adquirido, a partir deste sábado (18/02), no valor de R$ 45,00. Os ingressos serão vendidos, em até três vezes no cartão, no Auto Posto Maduga, em Valentim Gentil, e via internet, no site Guichê Web (www.guicheweb.com.br). Novos pontos de venda serão instalados na região.

Novo formato

A festa de Valentim Gentil, agora denominada Valentim Rodeo Show, terá, neste ano, um novo formato, sendo realizada por empresa particular, sem nenhum tipo de investimento por parte do Município. Segundo o prefeito Adilson Segura, diante da situação em que se encontra a Prefeitura, esta foi a opção encontrada para poder proporcionar à população e visitantes o tradicional evento sem comprometer ainda mais os cofres públicos municipais.