Biblioteca Municipal recebe “O Pequeno Príncipe”

Da Redação:-

A Biblioteca Municipal “Castro Alves” recebeu, na última semana, o kit de acessibilidade do livro “O Pequeno Príncipe”, uma das principais obras do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry.

Oferecido pela Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura (SP Leituras), o kit já está disponível para consulta do público e é composto por DVD audiovisual com recursos como audiolivro, descrição das imagens, tradução e interpretação em libras e legendas; CD com edição do livro no formato DAISY (Digital Accessible Information System), que utiliza voz humana ou sintética de acordo com os protocolos internacionais de acessibilidade; e um exemplar do título na versão “Leitura Fácil”, que adapta a obra de forma que esta possa ser lida e compreendida independentemente das capacidades linguísticas ou cognitivas do leitor.

O kit é o primeiro de uma série de livros criados em formatos acessíveis dentro do projeto “Acessibilidade em Bibliotecas Públicas”, em funcionamento desde 2013. O material foi desenvolvido em parceria estabelecida entre o Departamento de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB), vinculada à Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural (SCDC), do Ministério da Cultura (MinC), e a organização da sociedade civil “Mais Diferenças”.

Sobre a Biblioteca Municipal “Castro Alves”

Localizada no segundo piso do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura de Votuporanga, a Biblioteca Municipal “Castro Alves” conta com amplo acervo de livros, audiolivros, livros em Braile, periódicos, DVDs, jogos e brinquedos.

O empréstimo de livros é gratuito e aberto a toda comunidade votuporanguense. Para retirar algum título, basta que o cidadão faça um cadastro no local, tendo em mãos um documento original com foto e comprovante de endereço (conta de água ou luz).

A Biblioteca atende ao público de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h às 21h. Mais informações pelo telefone (17) 3405-9670.

Serviço:

Biblioteca Municipal “Castro Alves”

Atendimento: terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h; sábados e domingos, das 15h às 21h

Endereço: Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” – Parque da Cultura de Votuporanga – Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 – Jardim Alvorada

Telefone: (17) 3405-9670

LEG: Kit de acessibilidade permite que a obra seja lida e compreendida independentemente das capacidades linguísticas ou cognitivas do leitor