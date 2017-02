Araçatuba: Policiais são condenados por usar viatura para comprar cerveja

A Justiça de Araçatuba condenou na última quinta-feira (16) dois policiais civis ao pagamento de multa por utilizarem uma viatura, durante o expediente, para comprar cerveja. Os dois usaram a mesma viatura para levar a bebida do local da compra até um salão de festas. O caso aconteceu em maio do ano passado. Os policiais, um investigador e um escrivão, foram denunciados pelo Ministério Público por improbidade administrativa.

Os dois ainda respondem a processo administrativo na Corregedoria da Polícia Civil. Ainda de acordo com o MP, um desses policiais chegou a usar a viatura, no mesmo dia, para fazer uma consulta no dentista. De acordo com a Justiça, o investigador foi condenado a pagar duas vezes o salário dele em multa e o escrivão foi condenado a pagar uma vez o valor do maior salário recebido.