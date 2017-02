Área Social: Vereador pede apoio para recursos

O deputado estadual Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB na Assembleia Legislativa, recebeu, em seu gabinete, nesta quarta-feira (15/02), a visita do vereador Marcelo Coienca e do ex-vereador e gerente comercial da Coacavo, Osvaldo Carvalho, de Votuporanga.

Na oportunidade, o vereador Marcelo reivindicou a intervenção do deputado Carlão junto ao Governo do Estado para a liberação de recursos financeiros para atender as necessidades das entidades assistenciais e cooperativas da cidade.

Carlão disse que vai encaminhar e intermediar o pedido para a Secretaria de Desenvolvimento Social, para que o titular da Pasta, Floriano Pesaro possa liberar os recursos.

Durante seus dois mandatos como deputado estadual, Carlão destinou emendas parlamentares para todas as entidades de Votuporanga. “Vou continuar lutando para que as entidades melhorem o atendimento e o serviço aos assistidos”, comprometeu-se o deputado Carlão Pignatari.