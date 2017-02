Carnaval: Concha Folia terá shows da Banda Jovem Capri

Com o intuito de oferecer à comunidade um excelente carnaval popular, a Prefeitura de Votuporanga já se prepara para a realização do Concha Folia 2017. A banda Jovem Capri foi a vencedora da licitação para realizar três shows no final de semana de 25 e 26 de fevereiro na Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”.

O grupo, que já é tradicional na cidade, deve trazer um repertório variado, contemplando desde as tradicionais marchinhas e sambas-enredo até os atuais sucessos das paradas musicais brasileiras.

A Jovem Capri comandará os bailes carnavalescos de sábado (25/2) e domingo (26/2), das 21h à meia-noite, e também na matinê de domingo (26/2), das 15h às 19h. O Concha Folia será promovido pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, com entrada gratuita a toda a comunidade.

Carnaval para crianças e idosos

Na próxima sexta-feira (24/2), o Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria da Cultura e Turismo, promove também uma festa de carnaval para crianças e adolescentes atendidos pelas entidades assistenciais de Votuporanga. O evento acontece das 14h às 16h, na sede do Centro Social de Votuporanga (DAFIC).

Também no dia 24, o Centro de Convivência do Idoso (CCI) receberá um baile carnavalesco com direito a concurso de fantasias, das 18h30 às 20h30, e com a participação da Corporação Musical “Zequinha de Abreu”, que marcará presença com repertório de marchinhas, das 20h30 às 22h30.

“A ideia é proporcionar união. Desta forma, oferecemos a comemoração do carnaval para todo mundo, crianças, adolescentes, idosos, famílias, todos, sem distinção, poderão curtir a festa em Votuporanga”, reforçou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho.

Oficinas carnavalescas e exposição de máscaras no Centro de Cultura e Turismo

Também no clima do carnaval, o Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” recebe, neste sábado (18/2) e domingo (19/2), uma intensa programação de oficinas gratuitas e abertas a toda comunidade.

O público pode participar de atividades como confecção de instrumentos com materiais recicláveis e alternativos, às 10h, sob orientação de Jussara Belloni; confecção de adereços carnavalescos, às 14h, com Isabela Preto Junqueira; e uma oficina de ritmo e percussão, 18h, ministrada pela educadora Lena Moreira.

As capacitações acontecem neste final de semana e buscam fomentar a formação de blocos carnavalescos, que poderão participar da programação do Concha Folia.

Além das oficinas, o Centro de Cultura e Turismo sedia até o dia 5 de março a exposição “Máscaras na História”, com entrada gratuita e livre para todos os públicos. A mostra tem como objetivo apresentar ao público o resultado de um trabalho conjunto entre o artista plástico Gustavo Rapassi e alunos da professora Vilma Aparecida Corrêa de Sales da Escola Estadual “Sarah Arnoldi Barbosa” (SAB).

O local fica aberto à visitação de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h às 21h.

SERVIÇO:

“Concha Folia” 2017

Sábado, 25/2: Baile Carnavalesco, das 21h à meia-noite

Domingo, 26/2: Matinê, das 15h às 18h e Baile Carnavalesco, das 21h à meia-noite

Local: Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”

Evento gratuito e livre para todos os públicos

Oficinas Carnavalescas

Sábado (18/2) e domingo (19/2): Confecção de instrumentos com materiais recicláveis ou alternativos, com Jussara Belloni: das 10h às 12h; Confecção de adereços carnavalescos, com Isabela Preto Junqueira: das 14h às 16h; Ritmo e percussão, com Lena Moreira: das 18h às 20h

Local: Centro de Cultura e Turismo – Parque da Cultura de Votuporanga

Telefone: (17) 3405-9670

Oficinas gratuitas | Inscrições no local

Exposição “Máscaras na História”

Local: Centro de Cultura e Turismo – Parque da Cultura de Votuporanga

Visitação: terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, sábados e domingos, das 15h às 21h. Até o dia 5 de março.

Telefone: (17) 3405-9670

Evento gratuito e livre para todos os públicos

Carnaval no Centro Social de Votuporanga (DAFIC)

Sexta-feira, 24/2

Horário: das 14h às 16h

Local: Centro Social de Votuporanga (Rua Tibagi, 3071, Patrimônio Novo)

Telefone: (17) 3411-1800

Carnaval no Centro de Convivência do Idoso (CCI)

Sexta-feira, 24/2

Horário: das 18h30 às 20h30 (concurso de fantasias) e das 20h30 às 22h30 (baile com participação da Corporação Musical “Zequinha de Abreu”)

Local: Centro de Convivência do Idoso (Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 4236)

Telefone: (17) 3421-2352

LEG: Tradicional em Votuporanga, grupo musical realiza três shows durante o evento, que tem início no próximo sábado (25)