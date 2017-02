Carnaval: Prefeitura e PM definem circuito para motoristas profissionais

Centenas de turistas visitam Votuporanga na próxima semana para participar do carnaval Oba Festival realizado no Centro de Eventos “Helder Galera”. Prevendo a intensa movimentação de veículos e pedestres, a Polícia Militar e a Prefeitura de Votuporanga por meio das Secretarias da Fazenda e de Transporte, Segurança e Transporte definiram e apresentaram o circuito estabelecido aos motoristas profissionais que irão trabalhar no entorno do recinto da festa.

Ontem (17/02), taxistas reuniram-se com o secretário de trânsito, Jair de Oliveira, com o representante do setor de fiscalização da Prefeitura, Ricardo Gaijutis, e com o capitão da PM, Édson Fávero, para a apresentação da rota liberada nos arredores da arena, local de embarque e desembarque de foliões, e apontar a ampliação de novas vagas de estacionamento destinadas aos taxistas, mototaxistas e motoristas de vans, que aumentou de cinco para mais de 15 vagas.

A finalidade primeira desta estratégia é facilitar o tráfego desses veículos no local e garantir a segurança dos próprios motoristas e dos foliões. A atividade será permitida somente para motoristas profissionais inscritos no município.

“Os motoristas dos táxis credenciados devem circular com o taxímetro ligado, portar obrigatoriamente o alvará, afixar a tabela de preços em local visível, e manter aceso o sinalizador luminoso localizado no teto do carro. As precauções necessárias precisam e devem ser aplicadas para que a integridade de todos seja resguardada”, explica o secretário de Trânsito. A lei nº 12.468/2011 regulamenta a profissão de taxista na Brasil e prevê o uso obrigatório do taxímetro em municípios com mais de 50 mil habitantes.

Haverá fiscalização no que se refere ao alvará, documento necessário para a circulação legal desses profissionais. “Em caso de descumprimento, os motoristas credenciados estarão sujeitos a penalidades, conforme regulamentação do Conselho de Trânsito Brasileiro e do Código de Posturas do Município”, alerta o responsável pelo setor de fiscalização da Prefeitura, Ricardo Gaijutis.

Mais informações sobre o esquema de tráfego neste período de carnaval podem ser obtidas pelo pelos motoristas profissionais na Secretaria de Trânsito, Segurança e Transporte localizado à rua Minas Gerais nº 3612, Centro e atende pelo telefone (17) 3422-3042.

LEG:

Secretarias de Trânsito e Fazenda e Polícia Militar apresentam o trajeto a ser percorrido no entorno do recinto do Oba

André Takahashi