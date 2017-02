Coluna Social

O consultor de vendas da Ville Renault de Votuporanga Samuel Marinho na entrega de um Renault Duster 0 km aos clientes Zélia e seu esposo Marcelo. O grupo Ville agradece a confiança e preferência e os felicita pela mais nova aquisição! Comprove você também a força do SUV preparado para os desafios de um verdadeiro off road

Arquivo Familiar

Quem apaga velinhas hoje é mocinho Pedro Zambron Possoni, que em seus 7 anos de vida recebe o carinho todo especial dos pais Idineu Possoni Júnior e Vanessa Zambron

Arquivo Familiar

O fim de semana de João Pedro Cavalleri Zoccal começou com muita comemoração. Além de seu aniversário, ele também comemora o ano em que a Mackenzie o espera para cursar a faculdade dos sonhos, seguindo a tradição familiar. Na foto, ele e sua mãe, a arquiteta Katia Cavalleri Zoccal. Parabéns especiais também de seu irmão Jr e pai Ricardo

Arquivo Familiar

Parabéns também à bioquímica Nathália D’Elboux, que ao lado de seu marido Rômulo Augusto Ando, celebra idade nova.

Divulgação

Hoje é sábado e o Assary Clube de Campo sempre vem com alguma atração pra lá de especial para seus associados. Desta vez, a final do III Torneio de Verão 2017 do Assary e Polly Sports acontece a partir das 19h e com muito samba no pé para os campeões e sua plateia no palco da lanchonete. Uma maravilhosa roda de samba com Dárcio Henrique celebrará a premiação deste torneio. Não fique em casa e vá se divertir!

BAZAR DA PECHINCHA

Graças à coordenadora Melina Hercos e voluntários, a Associação Beneficente Irmã Elvira mais uma vez está engajada com seu tradicional “Bazar da Pechincha”. A partir das 14h, a Rua Mato Grosso nº 3766 será o ponto de filantropia deste domingo, dia 19. Economize fazendo o bem!

CARNAVAL DO ASSARY

O Carnaval deste ano no Assary vem com o tema “É NO IMPÉRIO DO LAGO”. Serão 5 noites e duas matinês de 24 a 28/02 com a Banda W Brasil e premiação todos os dias. Evento exclusivo para associados do clube, prestigie!