Concurso público: VotuPrev convoca candidatos aprovados

Mariana Biork

A Prefeitura Municipal de Votuporanga voltou a publicar em eu Diário Oficial Eletrônico um edital convocando candidatos aprovados em concurso público para receberem orientações sobre nomeação e posse. O concurso público do qual o edital trata é de nº 001/ 2016 do Instituto de Previdência do Município de Votuporanga (VotuPrev). Foram convocados três pessoas, para os cargos de Controlador Interno Analista Previdenciário (Contabilidade) e Analista Previdenciário (Benefícios)

Os candidatos convocados deverão, no dia 03 de março (quinta-feira), às 8h horas, comparecer ao Instituto de Previdência do Município de Votuporanga, localizado na Rua São Paulo 3834 – Centro, para realização de exame médico admissional e apresentação de documentos e manifestação quanto a aceitação da vaga oferecida. O não comparecimento no prazo corresponderá à desistência tácita.

As datas de efetiva nomeação serão determinadas pela Administração Municipal. A relação de documentos para nomeação está disponível no site www.votuporanga.sp.gov.br- Link Cidadão – Link Concursos.

LISTA DE CANDIDATOS APROVADOS CONVOCADOS

Concurso Público nº 001/2016

CONTROLADOR INTERNO Nome do candidato Número de inscrição TAYSSON ROBERTO DE ALMEIDA 253897-3

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO – CONTABILIDADE Nome do candidato Número de inscrição NADIA LIGIA COSTA DOS SANTOS 253632-4