“Nos ajudem”, diz mãe de jovem morto

Agostinho Ap. Cristófaro: É preciso punir não só o motorista do veiculo, mas também os organizadores do evento, que são responsáveis pelo local enquanto público. A família do motorista nem se fala, um morreu de acidente, o pai está fugido da Justiça de Ilha Solteira e esse aí, anda fazendo as trapalhadas. Família normal essa?!

Edna Santos: A respeito do comentário acima feito por Agostinho Ap. Cristófaro. Sou tia do Marcos Vinicius e sei a dor da minha irmã ,de sua tristeza e como ela sofre cada dia, mas principalmente porque a Justiça não faz nada para resolver. É muito triste ver uma mãe sofrendo pela perda do seu único filho, tantos planos e sonhos desfeitos por um irresponsável bêbado e que esta impune, vivendo como se nada tivesse acontecido. Esta mãe só esta pedindo Justiça ao culpado da morte de seu filho. Até quando pessoas vão matar de forma cruel e ficar impune?

Justiça. Esta mãe tem o direito de pelo menos ver o culpado responder por sua irresponsabilidade. Só ela e seu marido sabem a dor e os momentos de tristeza e choro que passam todos os dias. Ela tem o direito de comer, dormir e viver só com a dor da perda de seu filho e não pelo choro da injustiça.