Falece Zilah Pirotello Vidigal

Faleceu em Votuporanga nesta sexta feira, Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, às 18h45, a Sra. Zilah Pirotello Vidigal, 82 anos. Ela era viúva de Denizar Vidigal, que possuiu na cidade um tradicional Laboratório de Analises Clinicas nas décadas de 60/70 e faleceu vitima de um acidente aeronáutico enquanto instrutor de voos. D. Zilah, deixa os filhos: Denise Vidigal da Costa, casada com Eduardo Pardo da Costa, a filha Debora Pirotello Vidigal, divorciada e o filho Denizart Pirotello Vidigal, além dos netos Denizart Pirotello Barufe, Eduardo Vidigal da Costa, casado com Marina Seba e Ricardo Vidigal da Costa. D.Zilah, que era tia da Primeira Dama do município, Mônica Pesciotto de Carvalho, esta sendo velada no Velório Municipal à partir das 7h30 deste sábado e o seu sepultamento se dará às 16h no Velório Municipal de Votuporanga.