Fechamento: Agência do BB no Alpha Center encerra atividades

Mariana Biork:-

A agência 6745 do Banco do Brasil, localizada no Alpha Center, em Votuporanga, encerrou seu funcionamento bancário ontem. A agência está entre as 217 das 402 agências bancárias previstas para encerrar as atividades até março deste ano. A redução da estrutura física de atendimento faz parte do plano de reestruturação anunciado pelo banco em novembro do ano passado. Um mês antes, a instituição havia comunicado o fechamento de 51 agências.

A reestruturação também prevê a transformação de 379 agências em postos de atendimento e a extinção de 31 superintendências regionais. Apenas com a reorganização, o Banco do Brasil espera economizar cerca de R$ 750 milhões, recursos que planeja investir parcialmente na expansão e melhoria do atendimento digital.

Segundo o banco, o número de correntistas que usam computadores e celulares para realizar operações bancárias básicas é cada vez maior, e a economia com o redimensionamento da estrutura física permitirá que as operações sejam readequadas conforme o novo perfil dos clientes.

O banco planeja abrir 255 escritórios e agências de atendimento digital ainda neste ano. Atualmente, há 245 unidades digitais em funcionamento, que atendem a 1,3 milhão de clientes, com expectativa de chegar a 4 milhões até o fim de 2017. Segundo o Banco do Brasil, além de mais eficiente e rentável para a instituição, o novo modelo tem sido aprovado pelos clientes, que têm consumido até 40% mais produtos e serviços do que nas agências físicas.

Tira-­dúvidas

O banco vai enviar carta ou telefonar para informar sobre a alteração?

O cliente saberá da troca de agência quando acessar sua conta nos caixas eletrônicos, por mensagens no celular, por carta e em cartazes nas agências.

O que acontece com o cliente que recebe um benefício do INSS ou o salário em uma agência que vai fechar?

O número da conta vai mudar, mas os benefícios do INSS e os salários programados na conta­corrente serão transferidos automaticamente para a nova agência.

As senhas mudarão?

Não. As senhas de acesso aos caixas eletrônicos, de cartões e de consultas pela internet e pelo celular permanecerão as mesmas.

O que muda para quem tem financiamentos ou empréstimos em uma agência que fechará?

Tudo o que o cliente tem contratado na agência atual continuará sem alteração.

E para consumidores com dívidas?

Para cheques depositados e devolvidos, retirada de cartão e saques acima do limite diário, é necessário comparecer à agência da sua conta.

Os demais serviços podem ser feitos em qualquer unidade.

Informações

Os clientes do Banco do Brasil que tiverem dúvidas sobre o fechamento de agências podem obter informações pelos números 4003-5282 ou 0800 729 5282, para pessoas físicas, e 4003-5281 ou 0800 729 5281 para empresas. A Central de Atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

Foto: Danilo Liévana de Camargo