Futsal feminino goleia em jogo amistoso

Equipe votuporanguense está focada nas futuras disputas dos Jogos Regionais, que serão realizados no mês de julho, em Andradina

Com foco na próxima edição dos Jogos Regionais, que deverá acontecer em Andradina, de 05 a 15 de julho, a equipe de futsal feminino da Prefeitura de Votuporanga vem se preparando com muita intensidade, sob o comando do técnico Sidnei Santana (Pigmeu) e do auxiliar João Roberto.

Além de um trabalho pesado de condicionamento físico, as meninas treinam todos os sábados e domingos, das 18 às 20h, na quadra do Ginásio Hernani de Mattos Nabuco. As atividades são coordenadas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Para dar mais padrão de jogo e aprimorar o comportamento tático, Pigmeu pretende realizar uma série de jogos amistosos na região. No último domingo (12), a equipe viajou até Riolândia e venceu o quinteto local por 5 a 2, gols marcados por Larissa (2), Patrícia (2) e Jhenifer. O treinador colocou em quadra todo o elenco votuporanguense, começando a partida com Kamila, Jéssica, Tamara, Larissa e Patrícia; entrando, no decorrer do jogo, Janaína, Jhenifer, Mikaeli, Murieli e Gabriela.

Jogos Regionais 2018

No ano passado, em Araçatuba, os representantes das 42 cidades da região elegeram, por unanimidade, Votuporanga como a sede dos Jogos em 2018. O secretário de Esportes e Lazer de Votuporanga, José Ricardo Rodrigues da Cunha, esteve presente na votação e comemorou a vitória do município para sediar o evento pela quarta vez.

“Ser sede de uma competição como essa, que reúne os melhores atletas não só do Estado como do país, é uma honra muito grande e abre a possibilidade de conseguir recursos para reformar as praças esportivas já existentes ou até construir novos equipamentos, deixando inúmeros benefícios estruturais para o esporte, que é uma das metas do prefeito João Dado”, conclui.