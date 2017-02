Hoje: Igreja Adventista realiza workshop sobre as profecias do livro de Daniel

Uma das curiosidades naturais do ser humano é tentar descobrir o que irá acontecer nos próximos anos aqui na Terra. E se falassem que os acontecimentos vindouros estivessem expostos abertamente em um livro? Com certeza muitos iriam imediatamente procurar esta obra.

No livro de Daniel, o leitor fica sabendo que tudo o que acontece aqui tem um motivo e um propósito. Entretanto, decifrá-lo não é nada fácil, pois existem vários símbolos que despertam dúvidas, como por exemplo o sonho profético do rei Nabucodonosor, a profecia das duas mil e trezentas tardes e manhãs, a imagem da bestas e outros.

A Igreja Adventista do Sétimo Dia, do Bairro Bom Clima, realiza neste sábado (18/2), uma programação especial. Em um programa de 10 horas, serão estudadas em um workshop as profecias do livro de Daniel. A entrada é gratuita e aberta a toda comunidade.

O programa começará às 8h45 na igreja, que fica na rua Pascoalino Pedrazoli, n.º 4919, bairro Bom Clima. O programa contará com o pastor José Carlos Ramos, que entre tantas atribuições, é doutor em Teologia pela Universidade de Andrews nos EUA.

O pastor Wallace Lourenço, que responde pelo distrito do Bom Clima, explicou que o objetivo é apresentar ao público um conteúdo teológico com profundidade sobre as profecias no livro de Daniel. “Que esses temas nos preparem para viver com esperança nesses dias finais, antes da volta de Jesus”, disse.

Serviço:

Workshop As Profecias de Daniel

Horário: 8h45

Local: Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro Bom Clima

Endereço: Rua Pascoalino Pedrazoli, n.º 4919, bairro Bom Clima

Entrada Gratuita