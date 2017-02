Jardim Pinheiros: Dupla é presa por PMs em Atividade Delegada

MAÍRA PETRUZ:-

Uma dupla foi presa, na noite da última quinta-feira, após serem flagrados com objetos furtados de uma residência. Segundo informações, o crime teria ocorrido minutos antes da prisão, que foi efetuada por policiais militares em Atividade Delegada.

Durante patrulhamento pela área central de Votuporanga, equipes da PM tiveram conhecimento de que os dois indivíduos, que teriam efetuado um furto à residência no bairro Jardim Pinheiros, fugiram em um veículo Del Rey.

Diante dos fatos, foi iniciada a busca pelos suspeitos, que foram localizados no bairro Estação. Após abordagem e vistoria foi localizado um dos itens subtraídos no interior do automóvel, o qual posteriormente foi reconhecido pela vítima.

Os demais produtos subtraídos, como TV, home theater, dentre outros foram localizados já na casa de um dos autores, posteriormente identificado como A.R . e o comparsa T.V.B.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à dupla, que possui várias passagens pela polícia. Eles foram presos e devem responder por furto qualificado.