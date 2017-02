Momentos de crise ou de oportunidades?!?

Olga Balbo Ferreira Fontes:-

Cada um tem a sua opinião formada, mas apesar de tudo que se ouve e vê por aí, insisto em acreditar que dias melhores ainda virão. Por outro lado, sempre aparecem pessoas para tentar nos fazer desanimar e desistir da luta. A mídia, por exemplo, não cansa de transmitir fatos e informações em massa sobre o desemprego, empresas fechando, escândalos políticos, inflação, inadimplência… Ufa! São tão tantas notícias ruins! Chego a desconfiar que os verdadeiros motivos/ propósitos das tais não sejam somente nos informar, mas sim nos arrasar! O cenário de fato não é dos melhores, não vou aqui querer dar uma de avestruz, mas também não é motivo para ficarmos em crise, prostrados, sem ação e apenas como nos dizia uma música “esperando a morte chegar”.

De fato, somos nós quem escolhe em qual cenário quer estar, cenário de crise ou de oportunidade, é tudo uma questão de acreditar. Se você somente acreditar que existe crise, então estará programando a sua mente para a existência da crise. Mesmo em momentos difíceis, encontramos a melhor das oportunidades que antes não conseguimos enxergar, pois a sabedoria está em transformar as dificuldades em oportunidades. Procure olhar tudo ao seu redor com outros olhos, buscando enxergar aquilo que ninguém ainda percebeu.

Afinal de contas, de que lado você quer estar, do lado da crise ou da oportunidade? Mude o seu “mindset”, tenha uma atitude positiva, acredite no seu potencial e que pode reverter a situação por mais complicada que ela seja, crie oportunidades de sucesso, não se deixe influenciar por comentários negativos, apenas seja uma pessoa criativa e saia da zona de conforto. Com certeza, as oportunidades só aparecem quando ocorre uma mudança de mentalidade, quando estamos realmente abertos para aceitar novos desafios.

Um dos melhores caminhos para fugir da “crise” é investir em conhecimento, ler bons livros que falam sobre educação financeira, inteligência emocional, prosperidade, mudanças de paradigmas, é importante também fazer cursos, participar de seminários, palestras, além de aconselhar-se com especialistas em diversas áreas de desenvolvimento pessoal e profissional, como também, fazer novas amizades com pessoas que possam agregar valor a sua vida. Não fique esperando somente por um milagre, mas invista pesado em você! Crie a sua oportunidade, conhecendo mais sobre assuntos como por exemplo: empreendedorismo, educação financeira, gestão da emoção, com o propósito de desenvolver a criatividade, despertar o senso crítico, aprender a lidar com o dinheiro e também a se relacionar melhor com as pessoas.

O que importa é encarar as nossas dificuldades, controlando nossos pensamentos e emoções, só assim poderemos mudar nossa realidade. Um grande e sábio amigo, disse-me uma vez que o mundo exterior, não passa do reflexo do nosso mundo interior, então vamos à luta, afinal de contas SOMOS BRASILEIROS E NÃO DESISTIMOS NUNCA!

Olga Balbo Ferreira Fontes

é educadora e escreve neste espaço aos sábados

olga_balbo@hotmail.com