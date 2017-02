Ponto de Vista: A.C. de Camargo

Quando foi firmado o acordo entre o Sindicato do Comércio Varejista, representado por João Herrera Martins e o Sindicato dos Comerciários, presidido por Lia Marques, numa iniciativa da diretoria da Associação Comercial, liderada por Celso Penha Vasconcelos, foi possível, finalmente, estabelecer-se o calendário anual de eventos da cidade. Era uma antiga aspiração, a de se programar os acontecimentos principais do comércio, obtendo-se dessa forma a condição de planejar com necessária antecedência o que teria que ser feito.

Muito bem

A primeira constatação sobre os efeitos positivos da medida se deu nas comemorações de final de ano. Foi possível a comerciantes e comerciários saberem bem antes quando as lojas funcionariam em horários especiais, a data de abertura à noite e assim por diante.

Carnaval

Entre as decisões então adotadas uma foi a de estabelecer o critério de atividades do comércio no período carnavalesco e ficou acertado naquela oportunidade que na segunda-feira de carnaval as lojas abrirão suas portas às 13h assim permanecendo até as 18h.

Boato

No começo desta semana, porém, surgiu uma informação, sabe-se lá partida de onde, de que estaria sendo esboçado um movimento para mudar as regras do jogo, mantendo-se o comércio fechado no dia 27 e que teria sido encontrada adesão da parte das lojas dos grandes magazines aqui instalados.

Nada disso

Imediatamente a Associação Comercial se pôs a campo, promoveu reunião com os gerentes das filiais dos magazines e estes deixaram claro que vão obedecer ao calendário, funcionando conforme o estabelecido no acordo. Ficou tudo bem.

Tudo acertado

A assessoria de imprensa do deputado Carlão Pignatari, comandada pelo competente jornalista José Luiz Pavan, emitiu nota na quinta-feira confirmando que a rodovia Feliciano Salles Cunha, que se estende de Mirassol a Pereira Barreto, teve autorizada a realização de obras de recapeamento, duplicação, implantação de faixas adicionais em seus principais trechos.

Importância

O deputado Carlão, cuja atuação foi importantíssima para essa conquista, destaca que esses melhoramentos vão dar melhores condições de segurança para os milhares de usuários que por ela transitam diariamente, lembrando que o investimento aproxima-se de 500 milhões de reais.

Coisa & Tal

Assim, sim. Recurso da ordem de R$ 597 mil foi liberado para a Santa Casa Votuporanga, fruto de uma emenda parlamentar do prefeito João Dado, quando ele era ainda deputado federal. Por interferência do vereador Meidão, o deputado Fausto Pinato “carimbou” a emenda e a grana foi liberada, conforme confirmação feita pelo provedor da instituição Luiz Fernando Góes Lievanna, o Torrinha. Meidão comemora e mostra que este caso não ficou na promessa. É realidade.

Entre aspas

Para ler e meditar:

O que você tem, todo mundo pode ter, mas o que você é… ninguém pode ser.

Hoje na história

NO DIA 18 DE FEVEREIRO de 1962 o Partido Comunista do Brasil era reorganizado adotando a sigla PC do B. Em 1983 o cruzeiro sofria uma maxidesvalorização, durante o governo do presidente João Baptista Figueiredo. Em 1986 morria o compositor Nelson Cavaquinho.