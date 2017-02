Rápidas da Polícia

Paciente tenta fugir de hospital pela janela

Um morador de Marília registrou o momento em que um paciente tentava fugir do hospital da Unimar pela janela. O flagrante foi feito por Paulo César Medeiros, que estava em um bar que fica em frente ao hospital, na terça-feira (14). As imagens mostram o homem pendurado na janela e depois ele se solta, caindo no chão. Segundo informações da assessoria do hospital, o paciente é tabagista crônico severo e foi internado por conta de um quadro respiratório e uma crise de abstinência. Ainda segundo a assessoria, o homem teve um surto e se aproveitou do instante em que seu acompanhante se ausentou do quarto para fugir. Ele entrou em uma sala do departamento de limpeza e se pendurou na janela pelo lado de fora, tentando se apoiar no aparelho de ar condicionado, mas se desequilibrou e caiu no do primeiro andar. Após ser resgatado, o paciente passou por exames de radiografia, mas não sofreu fraturas e escoriações. A nota do hospital ainda informa que a equipe médica cumpriu protocolo para conter a abstinência do paciente e indicou que ele fosse transferido ao setor de psiquiatria.

Foto: Paulo César Medeiros/ Arquivo pessoal

**

Mãe abandona recém-nascido e bebê morre

Uma moradora de rua de 36 anos foi presa na quinta-feira (17), em São José do Rio Preto, depois de dar à luz e abandonar o recém-nascido dentro de um banheiro da UBS (Unidade Básica de Saúde) central. O bebê morreu. Segundo informações da Guarda Municipal, funcionários da UBS estranharam ao ver a mulher entrar no banheiro masculino. Depois que ela saiu, eles foram até o local e encontraram o bebê abandonado, já sem vida. As pessoas tentaram reanimar o bebê, mas não conseguiram.

A Guarda Municipal foi acionada e conseguiu identificar a mulher por meio das imagens da câmera de segurança da unidade de saúde. Ela foi encontrada e levada para o plantão policial.

De acordo com a polícia, a mulher apresentava sinais de embriaguez e confessou que tinha dado à luz e deixado o bebê no banheiro. Ela vai responder por abandono de incapaz com consequência de morte e pode pegar de quatro a 12 anos de prisão.

**

Alunos vandalizam ônibus escolar em Rio Preto

Um ônibus de transporte escolar ficou destruído na quinta-feira (16) em São José do Rio Preto. De acordo com a polícia, o vandalismo foi realizado pelos próprios alunos que usam o veículo. Ainda segundo informações da polícia, os estudantes retiraram os estofados dos bancos e jogaram pela janela durante o trajeto. Além disso, eles também quebraram uma luminária, arrancaram fios elétricos e destruíram a saída de emergência.

As câmeras de segurança do veículo registraram a ação dos estudantes e as imagens vão ajudar a identificar os vândalos. O motorista do coletivo alega que tentou evitar a ação dos alunos, mas foi ameaçado pela turma. A empresa Itamaraty, responsável pelo transporte, disse que vai apurar as responsabilidades desse vandalismo.

Foto: Reprodução/TV TEM

**

Fazendeiro morre ao tirar foto de gado eletrocutado

Um produtor rural de 48 anos morreu eletrocutado na quinta-feira (16), em um sítio de Santa Albertina. Segundo a polícia, um cabo de alta tensão se soltou da rede e caiu em um pasto, matando cinco animais. Ao ver a situação, o homem entrou em contato com a Elektro, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica da cidade, e foi orientado a tirar uma foto da situação para solicitar o atendimento. Quando se aproximou do local para fotografar, ele também foi atingido pela corrente elétrica e morreu na hora. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso e investigar a distribuidora de energia por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em nota, a Elektro informou que está apurando os fatos e vai prestar todos os esclarecimentos necessários.

Foto: Reprodução/TV Tem

**

Diretor da OAB e família são executados

Uma família inteira foi executada dentro de casa durante a madrugada de ontem, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, Soraya Gonçalves de Resende, de 37 anos, o marido dela, o advogado Wagner da Silva Salgado, de 42, e a filha do casal, Geovanna Resende Salgado, de 10, foram mortos a tiros por volta da 5h. Wagner era diretor de eventos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em São Gonçalo. “A gente não tem nem pista do que pode ter acontecido aqui”, disse o presidente da OAB São Gonçalo, Eliano Enzo. Informações preliminares dão conta de que não houve arrombamento no apartamento. A família estava em casa, um apartamento da Rua Aurelio Pinheiro quando, no Barro Vermelho, quando foi atacada. Wagner chegou a ser levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, mas não resistiu. Ele teria sofrido três perfurações por tiros na cabeça. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo realiza perícia no local do crime.

**

Federal apreende 29 mil maços de cigarros

A Polícia Federal de Jales apreendeu na quinta-feira (16) 29 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A apreensão foi feita após cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal de Andradina. Segundo informações da Polícia Federal, uma comerciante, de 62 anos, residente em Pereira Barreto foi presa e já tinha antecedentes criminais pelo crime de contrabando e descaminho.

Foto: Divulgação/Polícia Federal