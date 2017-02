Regulamentada: Som alto em veículos gera multa de R$ 1 mil

Conforme consta na lei regulamentada nesta semana pelo governador do Estado, em caso de reincidência, o montante pode ser quadruplicado

Maíra Petruz

Os apaixonados por som automotivo devem estar atentos para as novas normas estaduais regulamentadas pelo governador Geraldo Alckmin na última quinta-feira. A Lei nº 16.049/2015 restringe ruídos causados por aparelhos de som instalados em veículos estacionados em vias públicas ou calçadas particulares.

A Polícia Militar fica responsável por fiscalizar e realizar o auto de infração e a notificação de multa, além de também julgar recursos interpostos pelos infratores.

Os limites de intensidade de emissão de ruídos sonoros têm como parâmetro a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito – Contran nº 624/2016, que não exige mais utilização de aparelhos de medição para constatação do ruído excessivo, bastando a constatação pela fiscalização da existência de som audível pelo lado externo, que perturbe o sossego público.

A apreensão provisória do veículo, na hipótese de descumprimento à ordem de redução do volume sonoro, somente será adotada quando não for possível a retirada do aparelho de som nele instalado sem provocar danos ao veículo ou ao equipamento. Será emitido o Comprovante de Recolhimento e de Remoção – CRR, disponibilizado pelo Departamento Estadual de Trânsito – Detran.SP, notificando-se, sempre que possível, o proprietário ou condutor, no ato da apreensão, ficando sob custódia do Detran.SP, que realizará a cobrança das despesas de remoção e estadia.

Quando houver possibilidade da retirada do aparelho de som, será apreendido provisoriamente pela autoridade policial e emitido o Auto de Apreensão Provisória – AAP e, da mesma forma, notificando-se, sempre que possível, o proprietário ou possuidor, no ato da apreensão. No AAP constará, além das características do aparelho de som, o endereço e o horário de atendimento da ocorrência. O proprietário será multado em R$ 1 mil. Em caso de reincidência no período de 30 dias, o montante pode ser quadruplicado.

No prazo de 30 dias, o proprietário poderá apresentar defesa do Auto de Infração para a Polícia Militar, cabendo um único recurso à instância superior, que será apreciado no prazo de até 30 dias. A íntegra da regulamentação foi publicada na edição de ontem, 17, do Diário Oficial do Estado.

Votuporanga

Em Votuporanga já existe uma Lei de Resolução, datada de 2016, que oficializa essa regulamentação. A medida implica na fiscalização de sons produzidos por equipamentos utilizados em veículos.

Com a sua aprovação, ficou proibida a utilização, em veículos de qualquer espécie, de

equipamento que produza som audível pelo lado externo, independentemente do volume ou frequência, que perturbe o sossego público em locais abertos à circulação.

Para que seja lavrado o ato de infração, o agente de trânsito deverá registrar, no campo de observações do auto de infração, a forma de constatação do fato gerador da mesma.

Dentre as exceções estão: buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha-à-ré, sirenes, pelo motor e demais componentes obrigatórios do próprio veículo, além veículos prestadores de serviço com emissão sonora de publicidade, divulgação, entretenimento e comunicação, desde que estejam portando autorização emitida pelo órgão ou entidade local competente.

Já os veículos de competição e os de entretenimento público, somente podem ser utilizados em locais de competição ou de apresentação devidamente estabelecidos e permitidos pelas autoridades.