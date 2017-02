Ricardo Oliveira e David Braz são inscritos pelo Santos

O Santos poderá contar com reforços de peso para o duelo deste sábado com a Ferroviária, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, ou ao menos para os próximos compromissos na competição. Nesta sexta-feira, o clube acrescentou o atacante Ricardo Oliveira e o zagueiro David Braz na sua relação de inscritos para o torneio estadual, os deixando em situação legal para atuar pelo time.

Ricardo Oliveira perdeu as duas primeiras semanas da pré-temporada do Santos por causa de uma caxumba. Assim, ainda não pôde ser utilizado pelo técnico Dorival Júnior na equipe, pois não havia adquirido o condicionamento físico ideal.

Agora, porém, a situação é diferente, tanto que Ricardo Oliveira participou normalmente do treino da última quinta-feira. Assim, existe a possibilidade de o centroavante retornar ao time no duelo deste sábado com a Ferroviária, ocupando a vaga que vinha sendo de Rodrigão.

Além de Ricardo Oliveira, o Santos também inscreveu nesta sexta-feira o zagueiro David Braz, recuperado de uma lesão na panturrilha. E assim como o centroavante, o defensor também participou da atividade da equipe na última quinta-feira no CT Rei Pelé. Porém, não são grandes as chances de David Braz ser aproveitado contra a Ferroviária.

Mas ao menos a sua recuperação representa um alívio para Dorival, pois o Santos vem sofrendo com vários desfalques na sua zaga. Além disso, o setor defensivo vem sendo criticado após ser vazados sete vezes nas três primeiras rodadas do Paulistão.

Com as inscrições de David Braz e de Ricardo Oliveira, o Santos já ocupou 26 das 28 vagas disponibilizadas para o seu elenco pela Federação Paulista de Futebol. Uma das duas restantes deverá ficar com o meia Vladimir Hernández, que chegou ao time do futebol colombiano.

Derrotado no último sábado pelo rival São Paulo em clássico na Vila Belmiro, o Santos ocupa o segundo lugar no Grupo D do Paulistão com seis pontos e tentará se reabilitar diante da Ferroviária.

Confira como está a lista de inscritos do Santos para o torneio estadual:

Goleiros: Vanderlei, Vladimir e João Paulo.

Zagueiro: Lucas Veríssimo, Cleber e David Braz.

Laterais: Victor Ferraz, Zeca, Matheus Ribeiro e Caju.

Meio-campistas: Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno, Léo Cittadini, Jean Mota, Leandro Donizete, Rafael Longuine e Yuri.

Atacantes: Ricardo Oliveira, Arthur Gomes, Copete, Rodrigão, Thiago Ribeiro, Kayke e Bruno Henrique.