Valentim Rodeio Show divulga programação

Gustavo Mioto, Pedro Paulo e Alex, Zé Neto e Cristiano e Fiduma e Jeca se apresentam; Festa será realizada entre os dias 03 e 06 de maio

Mariana Biork

Entre os dias 03 e 06 de maio, o Recito de Exposições de Valentim Gentil será palco para o Valentim Rodeio Show 2017, evento que conta com nomes conhecidos do sertanejo em sua grade de shows, como Gustavo Mioto e Fiduma e Jeca. A programação foi anunciada nesta semana, demais informações relacionadas à festa serão divulgadas em breve.

Quem abre a festa, no dia 03 de maio, dia do aniversário de Valentim Gentil, é o cantor votuporanguense Gustavo Mioto, que canta os sucessos do seu CD e DVD “Ciclos”. Neste dia, a organização pede como entrada apenas 1 quilo de alimento não perecível, que posteriormente será doado para o Fundo Social de Solidariedade do município.

Já no dia 04 de maio, quem faz a alegria do que foram prestigiar a festa é a dupla Pedro Paulo e Alex. Os dois se conheceram em Umuarama (PR) e começaram a cantar juntos em festas de repúblicas e atualmente são considerados referência no cenário do sertanejo universitário. O público poderá conferir canções como: “Açúcar em mim”, “Tá que tá”, “Escondidinho”, entre outros.

No penúltimo dia de festa, 06 de maio, quem comanda o Recinto de Exposições é Zé Neto e Cristiano. A dupla ganhou grande destaque nacional sendo uma das maiores revelações do sertanejo universitário. Um dos hits de maior sucesso é o single Seu Policia, que alcançou o topo das paradas de sucesso nacional.

Recentemente Zé Neto e Cristiano divulgaram seu novo DVD de trabalho, gravado ao vivo em Cuiabá. Intitulado Um Novo Sonho o DVD dos sertanejos conta com ilustres participações especiais, como Marília Mendonça, Henrique e Juliano e Maiara e Maraisa.

Quem fecha a programação, no dia 06 de maio, é a dupla sertaneja Fiduma e Jeca. Dentre as músicas mais conhecidas tocadas por ele estão “Quadros”, “Que Susto”, “99%”, “Anjo Chapadex”, “Vestido Azul”, “Zoodstock”, “Que Se Exploda”, “Defeitos Perfeitos” e “Depois da Chuva”.

O primeiro lote do evento (promocional) poderá ser adquirido a partir de hoje no Auto Posto Maduga e pelo site Guichê Web no valor de R$ 45,00.

Foto capa: Gustavo Mioto

Fiduma e Jeca

PPA

Zé Neto e Cristiano