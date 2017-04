Ponto de vista: A.C. de Camargo

Apenas dois dos vereadores da Câmara Municipal de Votuporanga votaram contra o projeto de lei do prefeito que fixou os novos valores de vencimentos do funcionalismo municipal. E agiram assim apenas para marcar posição (ou oposição, como queiram) por saberem que são de iniciativa privativa do Executivo as matérias que versam sobre o quadro de servidores do município.

Aprovado

A situação só se complicaria se a maioria tivesse dito não na hora do voto, mas mesmo assim sem nenhum efeito prático. Ou, melhor dizendo, em caso de rejeição, os funcionários ficariam sem aumento de salários, com efeito totalmente negativo para os chamados barnabés.

Lobos solitários

Adotaram essa postura os vereadores Sílvio Carvalho e Marcelo Coienca, o primeiro do PSDB e o segundo do PMDB. Silvão foi por anos líder do governo Júnior Marão na Câmara e Coienca disputou a eleição na chapa que teve como aspirante ao cargo de prefeito o ex-vereador Osvaldo Carvalho. Ao se posicionarem dessa maneira, ambos dão sinais claros de que poderão repetir esse posicionamento em outras ocasiões.

Nada ameaça

Em princípio isso não se constitui em nenhum motivo de preocupação para João Dado. Sua maioria na Câmara garante aprovação tranquila de suas iniciativas, mesmo no caso de votações que exigem o chamado quórum qualificado, com a necessidade de 2/3 de votos favoráveis.

Liderança

Isso não significa, porém, que essa tranquilidade será permanente. Há rumores de que alguns integrantes da Câmara se mostram insatisfeitos com o Executivo. Um sinal de alerta foi dado quando da tramitação daquele projeto encaminhado por Dado cortando pela metade o valor da multa aplicada aos proprietários de lotes urbanos que não os mantem limpos.

Saída honrosa

Informado de que essa matéria poderia ser rejeitada, o prefeito optou por não correr qualquer risco, retirando- a da pauta alegando que a submeteria a melhores estudos para depois então, com o projeto alterado, retorná-lo à apreciação dos vereadores. Não se sabe, porém, quando isso poderá ocorrer.

Fumaça e fogo

Um amigo deste colunista comentou semana passada, num bate-papo descontraído, de que o vereador Dr. Hery não está se sentindo confortável como líder do governo no legislativo. É possível até que ele desminta a informação, afirmando que nada disso acontece. Mas, como sempre diz o Tony Minas, é bom não esquecer aquela máxima de que onde há fumaça certamente há fogo.

Coisa & Tal

Mulher de Sérgio Cabral vai cumprir prisão domiciliar porque tem dois filhos menores, beneficiando-se de dispositivo legal que permite essa condição quando o casal está preso. Vale para todo mundo?

Entre aspas

Pergunta de um ouvinte da Rádio Clube FM ao repórter Anderson Dias:

– Você não acha meio esquisito pessoas trajando a camisa da CBF na manifestação contra a corrupção, domingo passado?

Hoje na história

NO DIA 29 DE MARÇO DE 1954 Elvis Presley gravava seu primeiro disco. Em 1981 o piloto Nelson Piquet vencia o Grande Premio Brasil de Formula 1. Em 1993 morria o cantor Jesse. Em 2010 falecia, aos 83 anos de idade, o jornalista de homem de televisão Armando Nogueira. Em 2011 falecia aos 79 anos de idade o ex-vice-presidente da Republica Jose Alencar.