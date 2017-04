A arte de falar bem

Luiz Gonzaga Bertelli:-

Desde a antiguidade, a comunicação é um processo vital para a integração e desenvolvimento das pessoas. Na Grécia e Roma antigas, a retórica – na tradução literal do grego refere-se à arte de falar bem – já era usada como forma de persuasão pela linguagem. Nos dias atuais, nos quais a concorrência no mercado empresarial é enorme, quem tem habilidade com as palavras pode usufruir do poder de liderança e, consequentemente, ter maior destaque profissional. Por conta disso, os cursos de oratória e da arte de falar em público continuam a fazer sucesso nos meios empresariais.

Um exemplo disso é o novo quadro do programa Fantástico, da Rede Globo, Olha quem fala, uma espécie de reality show que acompanha três profissionais que têm dificuldade com a expressão oral. Eles são orientados pelos especialistas Reinaldo Polito e Max Gehringer e, durante quatro meses, aprenderão as técnicas para perder o medo de se expressar em publico.

Essa dificuldade, apontada por muitos profissionais gabaritados, gera grande desconforto e pode prejudicar o desenvolvimento da carreira e dos relacionamentos interpessoais. O CIEE, com sua experiência de 53 anos na capacitação de jovens para o mercado de trabalho, já realizou várias palestras com esse tema, com profissionais renomados, como o próprio Polito, que palestrou no ano passado no Teatro CIEE; J.B. Oliveira, que neste mês, que abordou o tema, em Fortaleza; e Dad Squarisi, que mensalmente faz palestras sobre o assunto, em Brasília.

Além disso, o CIEE incorporou recentemente a seus cursos gratuitos de Educação à Distância, a modalidade Técnicas Expressão Verbal, que visa auxiliar o aluno na superação de um dos maiores medos dos candidatos a estágio e aprendizagem: o de falar em público. Logo nos primei­ros momentos da aula, são ensinadas estratégias para driblar a inseguran­ça, controlar o nervosismo e conquistar a pla­teia. A habilidade de expressão é essencial não apenas para o sucesso em processos seletivos, mas também nas pequenas palestras e apresentações em sala de aula ou atividades futuras. O programa de EaD do CIEE conta com outros 52 temas, voltados para capacitação e aperfeiçoamento dos jovens em busca de inserção no mercado de trabalho.

Luiz Gonzaga Bertelli

é presidente do Conselho de Administração do CIEE, do Conselho Diretor do CIEE Nacional e da Academia Paulista de História (APH).