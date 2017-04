CAV pode se salvar da degola até com derrota

O CAV depende apenas das próprias forças para fugir do rebaixamento, mas até perdendo para o Massa Bruta, resultados podem manter time na Série A2

Da Redação

O CAV entra em campo neste domingo com uma chance remota de ser rebaixado à Série A3 do Campeonato Paulista. O time enfrenta o Bragantino, em Bragança Paulista, às 16h, dependendo das próprias forças para escapar. Mas até em caso de derrota, o CAV tem a possibilidade de escapar da degola.

Com uma campanha de seis vitórias, cinco empates e sete derrotas, a Pantera tem 23 pontos, ocupando a 13ª colocação. O time tem apenas um ponto a mais que o XV de Piracicaba, primeiro na zona de rebaixamento, mas dois confrontos diretos ajudam o CAV. Das seis vagas na zona da degola, quatro já estão preenchidas: Capivariano, Mogi Mirim, Rio Preto e União Barbarense já caíram.

Agora cinco times lutam para fugir dos dois últimos postos. Além do Votuporanguense, Portuguesa, Barretos, XV de Piracicaba e Velo Clube lutam para não cair. Veja os cenários e como o Votuporanguense pode escapar da queda:

Vitória do CAV

Se derrotar o Bragantino por qualquer placar, o Votuporanguense estará garantido na A2 do próximo ano. O time chegaria a 26 pontos, sem poder ser alcançado por nenhum dos envolvidos dentro do Z-6.

Empate em Bragança Paulista

O empate no estádio Nabi Abi Chedid salva o Votuporanguense graças ao triunfo do Oeste sobre a Portuguesa, na última segunda-feira. O CAV alcançaria os 24 pontos e, contando com os confrontos diretos entre XV x Portuguesa e Velo x Barretos, a equipe não poderia ser alcançada por dois clubes, garantindo assim a permanência.

Derrota para o Bragantino

Perdendo para o Massa Bruta, que disputa uma posição na parte de cima da tabela, o Votuporanguense terá que torcer por uma combinação de resultados. Neste caso, Portuguesa x XV de Piracicaba deve terminar com vitória da Lusa ou empate. Caso haja vencedor entre Barretos x Velo, a Pantera pode se salvar pelo saldo de gols.

O Votuporanguense só cai se perder para o Bragantino, o XV de Piracicaba derrotar a Portuguesa, e o Velo Clube superar o Barretos fora de casa. Neste caso, CAV e BEC estariam rebaixados.