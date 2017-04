CBF fatura R$ 647 milhões em 2016

Entidade registra faturamento recorde, mas vê lucro cair em relação a 2015. Superávit é de R$ 44 milhões, cerca de R$ 28 milhões a menos que no ano anterior

Apesar de ter aumentado seu faturamento, que em 2016 foi de R$ 519 milhões, a CBF lucrou menos. O superávit da entidade no ano passado foi de R$ 44 milhões, contra R$ 72 milhões em 2015. Segundo a entidade, o que explica a queda no lucro é a variação cambial. O balanço registra perdas de R$ 39 mihões no item. Os contratos de patrocínios e ganhos da seleção brasileira são em dólar.

A maior parte do dinheiro que entra nos cofres da CBF vem dos patrocínios com a seleção brasileira. Apesar de ter perdido parceiros em 2016, a entidade fez contratos com valores maiores. O ganho nesse quesito foi de R$ 411 milhões, contra R$ 339 milhões de 2015. As receitas com direitos de transmissão também aumentaram: R$ 117 milhões em 2016, contra R$ 112 no balanço anterior. Completam o faturamento ganhos com taxas de registro, licenças, e outros itens.

Confira os principais números:

Faturamento total: R$ 647 milhões (2016) / R$ 510 milhões (2015)

Superávit: R$ 44 milhões (2016) / R$ 72 milhões (2015)

Patrocínios: R$ 411 milhões (2016) / R$ 339 milhões

Custos com futebol (seleções e repasses a federações): R$ 288 milhões (2016) / R$ 226 milhões (2015)

Investimento em futebol aumenta

Além da variação cambial, outro fator explica o fato de a CBF ter tido um lucro menor mesmo com faturamento maior. Em 2016, a entidade dobrou o investimento em futebol. O item agrupa os gastos com seleções (seleção principal, seleções de base e feminina) e os repasses para as federações, o qual a CBF chama de “fomento ao futebol”.

Foram gastos R$ 288 milhões em futebol em investimentos diretos, contra R$ 226 milhões no balanço anterior. Se somadas as despesas indiretas, que incluem gastos com funcionários que atuam no setor, o valor chega a R$ 488mi. Os gastos com tributos e impostos foram de R$ 104 milhões.

Assembleia sem participação dos clubes

Somente as 27 federações estiveram representadas no evento. A exemplo do último encontro, que definiu mudanças no estatuto e o aumento do peso do voto das entidades estaduais, os clubes não foram convidados. Desde agosto de 2015, quando o Programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro (Profut) alterou alguns artigos da Lei Pelé. Um deles é o artigo 22, que agora prevê a participação de clubes das Séries A e B no colégio eleitoral das entidades de administração. A CBF entende que os times só devem comparecer em assembleias eleitorais.

– Desde a última assembleia até hoje, conversamos muito com os clubes. Algumas coletivas, algumas individuais. Podemos pormenorizadamente todas as mudanças estatutárias, o código de ética, e para aqueles que levantaram dúvidas, falamos também sobre as questões de prestação de contas. Não houve nenhum tipo de questionamento. Estamos cumprindo a lei. Temos sete pareceres de juristas respeitados nesse sentido – declarou o secretário-geral da CBF, Walter Feldman.